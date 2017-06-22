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بالفيديو.. عمرو زكي: لسه عندي أمل في باسم مرسي وعمرو جمال

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بالفيديو.. عمرو زكي: لسه عندي أمل في باسم مرسي وعمرو جمال بالفيديو.. عمرو زكي: لسه عندي أمل في باسم مرسي وعمرو جمال

التحرير

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قال عمرو زكي، نجم ومنتخب  السابق، إن الوطني الحالي، يعاني من نقص في مركز رأس الحربة الصريح.

وأضاف «البدوزر»، خلال تصريحاته لقناة ON sport، أن عمرو جمال، وباسم مرسي، هما مستقبل الهجوم في مصر، مشيرًا إلى أنهما تعرضا لظروف صعبة أبعدتهم عن الصورة، معلقًا «لسه عندي أمل كبير فيهم».

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وتابع «زكي»، الجمهور يقارن دائمًا الجيل الحالي، بجيلنا السابق، الذي حقق 3 بطولات إفريقيا، ويجب الوضع في الاعتبار أن المنتخب حينها كان يضم أسماء كبيرة للغاية في الهجوم، مثل حسام حسن، وعماد متعب، وعبد الحليم علي، وميدو، ومحمد زيدان. 

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التحرير

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