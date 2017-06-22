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محمد فهمي: الجزيرة تآمرت مع الإخوان ضد مصر بالتواطؤ مع حكومة قطر

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مصراوي Masrawy

محمد فهمي: الجزيرة تآمرت مع الإخوان ضد بالتواطؤ مع حكومة قطر

05:09 م الخميس 22 يونيو 2017

محمد فهمي: الجزيرة تآمرت مع الإخوان ضد مصر بالتواطؤ مع حكومة قطر

محمد فهمي الصحفي بقناة الجزيرة

كتب- مصطفى المنشاوي وعايدة رضوان:

قال محمد فهمي، الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية السابق في مكتبها بمصر، إن الأسرة الحاكمة في قطر تدعم بشكل واضح جبهة النصرة الإرهابية، مضيفا أن أعضاء جبهة النصر يتدربون في قطر.

وأضاف فهمي، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يوجّهون قنوات الجزيرة المختلفة لنشر أفكارهم، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة كانت تتآمر في مصر مع تنظيم الإخوان بالتواطؤ مع حكومة قطر.

وأوضح أن القناة لم تلتزم بالشروط التي وضعتها مصر لعمل القنوات . كاشفًا بأن عدد من كوادر تنظيم الإخوان تم فرضهم للعمل في مكتب الجزيرة بالقاهرة، فضلاً عن إخفاء معلومات إدارتها التحريرية عن صحفييها.

وأكد: "عقب أحداث 3 يوليو 2013 عقب الإحاطة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، قررت أن أنهي عملي مع الجزيرة، بعد أن اكتشفت أنها تفبرك مظاهرات في محافظة أسيوط، كما قرر 20 موظفًا آخرين من بينهم عدد من المذيعين المعروفين التوقف عن العمل مع القناة".

كان السلطات المصرية أطلقت سراح "فهمي" في سبتمبر عام 2015 بعد فترة قضاها في السجن إثر اتهامه في قضية عٌرفت بـ"خلية الماريوت"، وغادر البلاد في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وفي أغسطس 2015، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس "فهمي" مع زميليه بشبكة "الجزيرة" بيتر جريست وباهر محمد ثلاث سنوات، بعد أكثر من 400 يوم قضوها في السجن، في القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت"، لكن أصدر قرارًا في 23 سبتمبر بالعفو عن "فهمي" ومائة آخرين، وأطلق سراحه من السجن في ذات اليوم، وحذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.

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