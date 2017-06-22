الناتو: ندعم حكومة الوفاق الليبية كممثل وحيد للشعب الليبي

طرابلس (أ ش أ)

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرج، "إن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الممثل الوحيد للشعب الليبي، ويرى أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق السياسي لإيجاد حل سياسي للأزمة".

جاء ذلك في تصريح ستولتنبيرج خلال تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم في بروكسل، على هامش أعمال المؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة الذي افتتح الأربعاء بالعاصمة البلجيكية، وفقًا للصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الليبية على فيسبوك.

ويعد هذا اللقاء الثاني خلال أقل من نصف عام بين الجانبين، وقال ستولتنبيرج للصحفيين عقب اللقاء إن فريقًا من خبراء حلف شمال الأطلسي «ناتو» اجتمع بالفعل مع ممثلي الدول الأعضاء، لبحث ما يمكن تقديمه من خبرة ومساعدة لتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الوفاق الليبية بطلب رسمي في هذا الاتجاه.

وأضاف المسؤول الأطلسي إن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الممثل الوحيد للشعب الليبي، ويرى أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق السياسي الليبي لإيجاد حل سياسي للأزمة.

واجتمع السراج في بروكسل مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المفوضية والبرلمان، حيث جرى التطرق بشكل رئيسي إلى إشكالية إدارة الهجرة القادمة من سواحل ليبيا نحو اليابسة الأوروبية.