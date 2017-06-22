أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الناتو: ندعم حكومة الوفاق الليبية كممثل وحيد للشعب الليبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الناتو: ندعم حكومة الوفاق الليبية كممثل وحيد للشعب الليبي

05:12 م الخميس 22 يونيو 2017

الناتو: ندعم حكومة الوفاق الليبية كممثل وحيد للشعب الليبي

طرابلس (أ ش أ)
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبيرج، "إن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الممثل الوحيد للشعب الليبي، ويرى أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق السياسي لإيجاد حل سياسي للأزمة".

جاء ذلك في تصريح ستولتنبيرج خلال تصريحات للصحفيين عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم في بروكسل، على هامش أعمال المؤتمر رفيع المستوى لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن إدارة الهجرة الذي افتتح الأربعاء بالعاصمة البلجيكية، وفقًا للصفحة الرسمية لحكومة الوفاق الليبية على فيسبوك.

ويعد هذا اللقاء الثاني خلال أقل من نصف عام بين الجانبين، وقال ستولتنبيرج للصحفيين عقب اللقاء إن فريقًا من خبراء حلف شمال الأطلسي «ناتو» اجتمع بالفعل مع ممثلي الدول الأعضاء، لبحث ما يمكن تقديمه من خبرة ومساعدة لتأهيل الأجهزة الأمنية والعسكرية في ليبيا، وذلك بعد أن تقدمت حكومة الوفاق الليبية بطلب رسمي في هذا الاتجاه.

وأضاف المسؤول الأطلسي إن الحلف يعتبر حكومة الوفاق الممثل الوحيد للشعب الليبي، ويرى أنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالاتفاق السياسي الليبي لإيجاد حل سياسي للأزمة.

واجتمع السراج في بروكسل مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي في المفوضية والبرلمان، حيث جرى التطرق بشكل رئيسي إلى إشكالية إدارة الهجرة القادمة من سواحل ليبيا نحو اليابسة الأوروبية.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ماكرون يدعو الى قيام اوروبا بتصويب مسار العولمة

    ماكرون يدعو الى قيام اوروبا بتصويب مسار العولمة

    أخبار
  • رئيس المجلس الأوروبي يحلم بـ

    رئيس المجلس الأوروبي يحلم بـ "عدول بريطانيا عن الخروج من الاتحاد"

    أخبار
  • رئيس مبادرة الاستقرار الأوروبي يدعو لإعادة التفكير في سياسة اللجوء الخاصة ببروكسل

    رئيس مبادرة الاستقرار الأوروبي يدعو لإعادة التفكير في سياسة اللجوء

    أخبار
  • الخروج القاسي لبريطانيا يهدد آلاف الوظائف الألمانية في قطاع السيارات

    الخروج القاسي لبريطانيا يهدد آلاف الوظائف الألمانية في قطاع السيارات

    أخبار

إعلان

876dc5c797.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

"التنسيق": 93 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالدبلومات الفنية حتى الآن

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية

هبة هجرس: ظاهرة عمالة الأطفال أحد أسباب الزيادة السكانية