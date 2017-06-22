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الخارجية الروسية: يمكننا التحدث باحتمال كبير عن تصفية زعيم داعش

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الخارجية الروسية: يمكننا التحدث باحتمال كبير عن تصفية زعيم داعش

04:57 م الخميس 22 يونيو 2017

الخارجية الروسية: يمكننا التحدث باحتمال كبير عن تصفية زعيم داعش

موسكو – (د ب ا):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، اليوم الخميس أن هناك احتمالا كبيرا بتصفية زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، بضربة جوية روسية.

وقال سيرومولوتوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الروسية، باحتمال كبير يمكننا التحدث أن زعيم داعش، البغدادي تم القضاء عليه".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد رجحت في بيان يوم الجمعةالماضي القضاء على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 مايو استهدفت اجتماعا لكبار مسؤولي التنظيم ، والذي عقد للتخطيط لخروج مقاتلي داعش من مدينة الرقة، وقد أسفرت الغارة عن مقتل عدد من كبار المسؤولين و330 إرهابيا.

وتابعت الوزارة: "حسب معلومات نتأكد من صحتها عبر مختلف القنوات، كان زعيم "داعش" إبراهيم أبو بكر البغدادي أيضا حاضرا في الاجتماع، وتم القضاء عليه جراء الغارة".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن الغارة نفذتها طائرات من طرازي "سو-35" و"سو-34" في الضواحي الجنوبية للرقة. وتم إبلاغ الجانب الأمريكي مسبقا بتوجيهها.

وأفاد البيان أن من بين القتلى "أمير الرقة أبو الحاج المصري"، والأمير إبراهيم النايف الحاج، الذي كان يسيطر على المنطقة الممتدة بين الرقة ومدينة السخنة، ورئيس جهاز الأمن التابع لداعش سليمان الشواخ.

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