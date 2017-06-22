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وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثالثة من مصر إلى جنوب السودان

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مصراوي Masrawy

وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثالثة من إلى جنوب السودان

04:55 م الخميس 22 يونيو 2017

وصول طائرة المساعدات الإنسانية الثالثة من مصر إلى جنوب السودان

وصول طائرة المساعدات الإنسانية

القاهرة (أ ش أ)
وصلت طائرة المساعدات الإنسانية الثالثة من مصر إلى جنوب السودان، حيث كان في استقبال الطائرة نادر شبل القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة المصرية في جوبا والعميد أركان حرب محمد سلامة ملحق الدفاع المصري، وذلك بحضور د. رياك جاي وزير الصحة، والسفير خالد عبد الرحيم رئيس مكتب جامعة الدول العربية في جنوب السودان، ود. بول ديل نائب مفوضية الإغاثة وإعادة الإعمار.

وصرح القائم بالأعمال بالإنابة اليوم بأن الطائرة تأتي في إطار الجسر الجوي المصري الذي ينقل مساعدات لشعب جنوب السودان، وتشارك فيها عدد من الجهات المصرية تشمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

وأضاف بأن الطائرة حملت علي متنها مساعدات دوائية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم تسليم المساعدات لوزارة الصحة الجنوبية.

وأوضح نادر شبل بأن طائرات الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية بدأت بين القاهرة وجوبا يوم 12 يونيو الجاري بناء على تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح ، وذلك استجابة لدعوة الرئيس سيلفا كير ميارديت للمجتمع الدولي بدعم جنوب السودان في مواجهة خطر المجاعة وتطورات الوضع الإنساني في البلاد، حيث يتكون الجسر الجوي من 10 طائرات، تصل جوبا بمعدل طائرتين أسبوعيا، وتحمل على متنها مواد غذائية وألبان مجففة وأدوية.

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Asha

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