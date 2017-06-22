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مصور الجزيرة السابق: القناة كانت تمول الجماعات الإرهابية بالمعدات والأموال

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مصراوي Masrawy

مصور الجزيرة السابق: القناة كانت تمول الجماعات الإرهابية بالمعدات والأموال

04:44 م الخميس 22 يونيو 2017

مصور الجزيرة السابق: القناة كانت تمول الجماعات الإرهابية بالمعدات والأموال

محمد فوزي مصور قناة الجزيرة الإنجليزية السابق

كتبت - عايدة رضوان ومصطفى المنشاوي:

قال محمد فوزي، مصور قناة الجزيرة الإنجليزية السابق، إن شبكات القناة لم تكن منحازة فقط لجماعة إرهابية بل كانت تمولها بمعدات وأموال.

جاء ذلك في كلمته بمؤتمر صحفي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" للحديث عن قضيته وإيضاح أن القناة القطرية والمسئولين عليها قامت بتزييف الحقائق.

وأضاف فوزي في كلمته: "أنا الآن أعيش بعيدًا عن أبنائي وزوجتي، وتحت ضغط قوي وظروف قاسية، ولا أستطيع مباشرة عملي بحرية، بعد أن تم توقيفي بتركيا وترحيلي للدوحة".

وأردف: "فوجئت حين وصلت الدوحة أن القناة لم تُكمل أوراقي الرسمية للعمل بواشنطن، وأن تأشيرة العمل لم تكن بطريقة شرعية، وتنصلت من كافة التزاماتها معي، وبعد محاولات عديدة للتواصل معها فشلت كافة محاولاتي".

وأشار مصور الجزيرة، إلى أنه توجه عقب فشل كافة محاولاته إلى الولايات المتحدة الأمريكية وطلب لجوئًا سياسيًا، نظرًا لأن هناك حكم قضائي ينتظره في .

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