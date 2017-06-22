رحلات جوية إضافية إلى قطر لإجلاء الرعايا الهنود العالقين

لندن (بي بي سي)

تباشر الهند تسيير رحلات جوية إضافية إلى قطر لإعادة رعاياها العالقين هناك إلى بلادهم.

وستبدأ الخطوط الجوية الهندية المملوكة للدولة والناقل الخاص جت إيرويز بتسيير رحلات إضافية الخميس، حسب ما ورد في بيان حكومي.

يذكر أن عدة دول عربية بينها مصر والسعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بزعزعة استقرار المنطقة.

ويشكل الهنود أكبر جالية من الأجانب العاملين في قطر.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أجرى وزير النقل الهندي أشوك غاجاباتي محادثات مع وزيرة الخارجية سوشما سواراد وأكد لها أن عدة رحلات إضافية سيجري تسييرها إلى الدوحة للسماح للمواطنين الهنود الذين واجهوا مشاكل في الحجز على الرحلات المنتظمة بالعودة إلى بلادهم.

وورد في البيان الحكومي أن الخطوط الجوية الهندية ستسير رحلات من مدينة تريفانردوم جنوبي الهند إلى الدوحة ابتداء من 25 يونيو حتى 8 يوليو، كما ستسير شركة جت إيرويز رحلات من بومباي إلى الدوحة يومي 22 و 23 يونيو.