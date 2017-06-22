مسئول بريطاني يستقيل من منصبه على خلفية حريق برج لندن

لندن (أ ش أ)

استقال مدير الخدمات في بلدية حي كينسينجتون وتشيلسي في لندن، بناء على طلب الحكومة، بعد أسبوع على الحريق الذي اندلع في برج جرينفل، وأسفر عن سقوط 79 قتيلا على الأقل.

وأوضح نيكولاس هولجيت - في تصريحات، نقلتها قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية - أن وزير المجتمعات البريطاني ساجد جاويد الذي ينتمي إلى حزب المحافظين دعا الثلاثاء أعضاء بلدية هذا الحي التي يرأسها عمدة من التيار السياسي نفسه، إلى المطالبة باستقالته.

وأضاف أنه لا يجوز بقاؤه في منصبه بعد المأساة المروعة التي وقعت في 14 يونيو، عندما اجتاحت النيران الطوابق الـ24 في هذا البرج السكني، الواقع في منطقة شعبية.

وأشار إلى أن أولوية بلدية الحي هي "الاهتمام بالعائلات" التي تضررت من الحريق، مشيرا إلى أن "أمورا كثيرة" ما زال يتعين القيام بها.

وتلي هذه الاستقالة، الاعتذار الرسمي الذي قدمته الأربعاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى المنكوبين عن طريقة مساعدة السلطات للضحايا، محاولة بذلك خفض حدة التوتر مع السكان المحليين.