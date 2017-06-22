بالصور.. ميريام فارس تتخلى عن الكيرلي البني وتظهر بهذا "اللوك"

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت الفنانة ميريام فارس بكليبها الجديد بإطلالة مغايرة تمامًا عما تعود عليه جمهورها، خاصًة الشعر الكيرلي، أو الناعم الطويل البني.

حيث أطلت عبر كليبها الأخير "شوف حالك عليي"، وبصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل انستجرام، بشعر بنفسجي اللون طويل جدًا، ومضفر كله "الضفيرة الإفريقية".

وحازت هذه الإطلالة على إعجاب الكثيرون عبر يوتيوب، حيث علق البعض، بأن الإطلالة جريئة ولكنها مناسبة لشخصية ميريام فارس.