أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المحكمة الدستورية النمساوية تنظر قضية مصادرة منزل هتلر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المحكمة الدستورية النمساوية تنظر قضية مصادرة منزل هتلر

04:23 م الخميس 22 يونيو 2017

المحكمة الدستورية النمساوية تنظر قضية مصادرة منزل هتلر

منزل هتلر

فيينا - (د ب أ):
يشكل قرار النمسا بمصادرة المنزل، الذي ولد فيه أدولف هتلر من مالكه، لب قضية تنظرها المحكمة الدستورية تضع الحق في الملكية الخاصة في مواجهة المهمة التاريخية للنمسا المتمثلة في منع أنشطة النازيين الجدد.

وبدأت المحكمة اليوم الخميس في فيينا في نظر شكوى ضد المصادرة التي حركتها امرأة تمتلك المبنى الكائن في براوناو القريب من الحدود الألمانية.

ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وسيسمح قانون المصادرة، الذي مرره البرلمان في وقت متأخر من العام الماضي، للسلطات بإعادة تصميم المبنى بالكامل، ومحيطه لجعله أقل جاذبية للمتطرفين اليمينيين المتشددين الذين يزورونه، بحسب مسؤول حكومي.

ولد الديكتاتور، المنتمي للحزب الاشتراكي الوطني، في المنزل المتواضع في عام، 1889 ولكن لم يعش فيه سوى أشهر قليلة قبل مغادرة العائلة.

وقال هيرمان فاينر، وهو مسؤول بوزارة العدل، للمحكمة إن المتطرفين المنتمين للتيار اليميني المجري يأتون إلى براوناو لالتقاط صور لهم أمام المبنى.

ولدى النمسا، التي كانت جزءا من ألمانيا النازية، قانونا صارما يمنع التعبير عن الدعم للأيديولوجية اليمينية المتطرفة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أردوغان للأتراك الأوروبيين: أنتم مستقبل أوروبا.. أنجبوا 5 أطفال

    أردوغان للأتراك الأوروبيين: أنتم مستقبل أوروبا.. أنجبوا 5 أطفال

    أخبار
  • منظمة يهودية تدين تصريحات ترامب بشأن

    منظمة يهودية تدين تصريحات بشأن "ألمانيا النازية"

    أخبار

إعلان

dc7f917a51.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية