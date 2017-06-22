الحكومة توافق على مد حالة الطوارئ ثلاثة شهور

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، على مشروع قرار من رئيس الجمهورية بمدّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تستمر حتى شهر أكتوبر المقبل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في أبريل الماضي، حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 شهور بعد تفجيرات انتحارية استهدفت كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية أسفرت عن مقتل عشرات.

وقع الانفجار الأول في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، بمحافظة الغربية مما أسفر عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وبعد ساعات، وقع انفجار آخر بمحيط الكاتدرائية لمرقسية بمدينة الاسكندرية عندما تصدى ضابط شرطة لانتحاري ولكنه فجر نفسه مما أدى إلى مقتل 17 شخصا، بينهم الضابط وإصابة 41 آخرين، بحسب مسؤولين.

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد السعف أو الشعانين ولكنه لم يصب في التفجير الثاني، بحسب بيان لوزارة الداخلية.