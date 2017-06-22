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نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات

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مصراوي Masrawy

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات

04:29 م الخميس 22 يونيو 2017

نائب يتقدم بطلب إحاطة حول إعلانات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات

النائب عبد العزيز الصفتي

كتب- أحمد علي:

وجه عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب، الخميس، طلب إحاطة إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلانات التبرعات التي تقوم بعملها مؤسسات والجمعيات ومستشفيات خاصة وحكومية.

وأشار الصفتي، إلى أن حملات التبرعات للمؤسسات الخيرية والمستشفيات انتشرت بشكل كبير جداً في رمضان هذا العام، مما يحتاج إلى وقفة جادة لمعرفة أين تذهب أموال هذه التبرعات.

وأوضح أن الإعلانات انقسمت إلى إعلانات تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات، والثانية إعلانات لمستشفيات حكومية تطلب تبرعات مثل المعهد القومي للأورام وأبو الريش، ومستشفى الطوارئ بالقصر العيني، متسائلاً: "كيف تطلب مستشفيات حكومية أموال تبرعات لدعمها وهي في الأساس لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة؟".

وأضاف أن "الجمعيات التي تقوم بعمل حملات إعلانية لتطلب الدعم والمساندة، تدفع آلاف الجنيهات لشركات الدعاية والإعلان لتمويل هذه الإعلانات، فكيف هذا التناقض؟، بالإضافة إلى أن هذه الجمعيات تجمع الملايين من هذه التبرعات فأين تذهب هذه الأموال؟".

ونوه إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الأخير يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تلقتها وأوجه صرفها، ولكن هذا لم يحدث، مطالباً بضرورة تقديم تقارير عن الأموال والتبرعات التى حصلتها المستشفيات وأوجه إنفاقها.

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