مراسل الجزيرة السابق يتهم القناة بدعم الإرهاب والعمل لصالح الحكومة القطرية​

كتب- مصطفى المنشاوي وعايدة رضوان:

اتهم الصحفي محمد فهمي، الصحفي بقناة الجزيرة الإنجليزية السابق بمصر، قناة الجزيرة بدعم الجماعات الإرهابية فضلًا عن عملها لصالح الحكومة القطرية، لافتًا إلى أن الجزيرة كانت تبث من اعتصام رابعة العدوية من خلال سرقة الترددات وسيارة البث المباشر من التليفزيون المصري لأكثر من أسبوعين.

وأضاف فهمي -خلال مؤتمرًا صحفيًا منعقد في أمريكا تحت عنوان "محاكمة قناة الجزيرة" للحديث عن قضيته وإيضاح أن القناة القطرية والمسئولين عليها قامت بتزييف الحقائق-، أن القناة دأبت على إشعال الأوضاع داخل الدول العربية وبينها مصر.

ولفت إلى "أننا اكتشفنا سرقة أدوات مكتب الجزيرة في مصر تم استخدامهم في اعتصام رابعة العدوية"، مضيفا أنه تم استخدام إشارات بث لصالح القناة تابعة لحركة حماس خلال الاعتصام المسلح.

وأكد أن قناة الجزيرة لم تحصل على التأشيرات اللازمة للعمل بمصر.

كان السلطات المصرية أطلقت سراح "فهمي" في سبتمبر عام 2015 بعد فترة قضاها في السجن إثر اتهامه في قضية عٌرفت بـ"خلية الماريوت"، وغادر البلاد في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وفي أغسطس 2015، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس "فهمي" مع زميليه بشبكة "الجزيرة" بيتر جريست وباهر محمد ثلاث سنوات، بعد أكثر من 400 يوم قضوها في السجن، في القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت"، لكن السيسي أصدر قرارًا في 23 سبتمبر بالعفو عن "فهمي" ومائة آخرين، وأطلق سراحه من السجن في ذات اليوم، وحذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.