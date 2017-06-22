ننشر قواعد القبول الجغرافي بتنسيق الثانوية العامة

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قواعد القبول الجغرافي بتنسيق الثانوية العامة للعام الجامعي 2017-2018.

ومن المقرر أن يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارة التعليمية، فى عدة مجموعات على النحو التالى ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة فى قطاع ما من المجموعة «أ» قبل البدء فى اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة «ب» كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة «ب» قبل بدء أى اختيار من القطاع من المجموعة «ج».

وأوضحت مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي أن المجموعة «أ» هي المجموعة الإجبارية وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين، أما المجموعة «ب» فهي أيضًا إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة «أ» وهي عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى، أما المجموعة «ج» فهي تشمل باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، و يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

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وبالنسبة للمدارس الداخلية، وهي مدارس الرياضية و العسكرية والمتفوقين، يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية العامة.

وأكد مكتب التنسيق اعتبار محافظات القاهرة والجيزة نطاق جغرافي واحد ويضم جامعات القاهرة، وعين شمس و حلوان، كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.