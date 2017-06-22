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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة بدمنهور

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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة بدمنهور الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل بشقة بدمنهور

التحرير

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تمكن رجال الحماية المدينة بالبحيرة برئاسة العميد جمال ياسين، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل بشقة بالطابق الثالث بعقار مكون من 5 طوابق بالقرب من كلية الشريعة والقانون بمدينة دمنهور دون حدوث إصابة بشرية.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء عبد العزيز خضر حكمدار المديرية بالواقعة وحريق الشقة بالكامل وتعرض العقار لبعض التلفيات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن ماس كهربائي وراء الحريق وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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التحرير

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