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التعليم: ننسيق مع «الداخلية» لتأمين المراقبين والملاحظين

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التعليم: ننسيق مع «الداخلية» لتأمين المراقبين والملاحظين التعليم: ننسيق مع «الداخلية» لتأمين المراقبين والملاحظين

التحرير

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أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحانهم في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية للعلوم، والبالغ عددهم 221 ألفًا و479 طالبًا وطالبة، كما أدى 100 ألف و754 من طلبة الشعبة العلمية للرياضيات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا»، وأدى 228 ألفًا و450 من طلبة الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن الامتحانات ستستأنف يوم السبت المقبل فى مادتى التربية الوطنية، والإحصاء.

وطمأن حجازى المراقبين والملاحظين بأن الوزارة حريصة على سلامتهم وتأمينهم وحمايتهم، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لهم حتى وصولهم إلى منازلهم.

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وأشار حجازى إلى أن غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس أكدت أن أسئلة امتحانات اليوم واضحة ومباشرة، وأن هناك بعض الأسئلة التى تحتاج إلى التفكير من جانب الطالب فوق المتوسط.

وأوضح حجازى أنه بالتعاون مع مباحث الإنترنت بغرفة العمليات المركزية بالوزارة تم اكتشاف تصوير مسأله من كتاب المدرسة مشابهة من امتحان مادة الإستاتيكا، وعلى الفور تم الكشف عن مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تمكنت غرفة العمليات من ضبط طالب بلجنة الشهيد محمد جمال أبو اليزيد بسوهاج يتلقى إجابات عن طريق الموبيل فى مادة الفلسفة، وتم إبلاغ العضو القانونى باللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأضاف أنه تم ضبط طالب بلجنة أحمد لطفى السيد بالسنبلاوين بالدقهلية لقيامه بتلقى إجابات فى مادة الجيولوجيا وبحوزته هاتف محمول أثناء اتصاله بأحد الأشخاص، وقد تم إبلاغ العضو القانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفى لجنة السادات الثانوية بنين تمكنت غرفة العمليات المركزية بضبط 3 طلاب وبحوزتهم هواتف محمولة تم استخدامها فى الغش فى مادة الفلسفة، وتم إبلاغ العضو القانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط طالبة بلجنة الميناء الرسمية المتميزة للغات بالبحر الأحمر، وبحوزتها هاتف محمول، ولم تتمكن من إتاحة الامتحان، كما تم ضبط طالبين بلجنة شبرا الإعدادية بنين بالقاهرة وبحوزتهما هاتف محمول وسماعة، وقد تم إبلاغ العضو القانونى لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط طالب بلجنة الشهيد مصطفى سلامة الإعدادية بالواسطى ببنى سويف، تمكن من الهروب بكراسة الامتحان فى مادة الاستاتيكا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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