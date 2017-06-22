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استنفار أمني في محيط كنائس الإسكندرية تحسبا لوقوع عمليات إرهابية

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استنفار أمني في محيط كنائس الإسكندرية تحسبا لوقوع عمليات إرهابية استنفار أمني في محيط كنائس الإسكندرية تحسبا لوقوع عمليات إرهابية

التحرير

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شهدت كنائس الإسكندرية حالة من الاستنفار الأمنى تحسبا لوقوع عمليات إرهابية، تزامنا مع انتشار شائعات عن وجود إطلاق نار على كنيسة بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

وأكد الدكتور كميل صديق عضو المجلس الملى التابع لكنيسة الاقباط الأرثوذوكس، على وجود حالة من الاستنفار الأمنى وخاصة محيط كنائس العصافرة وسيدى بشر، ومن بينهم كنيسة القديسين؛ تحسبا لوجود عمليات إرهابية بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

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ونفى صديق خلال تصريحات خاصة لـ"الحرير" ما تردد عن إطلاق نار على كنيسة العصافرة أو أى كنيسة أخرى، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل هادئ أمام الكنائس وخاصة تلك الكنيسة التى ترددت شائعات عن إطلاق نار أمامها.  

وأشار صديق إلى أن داعش تتعمد إفساد فرحة المصريين ولكن جميع محاولاتها تفشل، لأن المسلميين والمسيحيين فى يد واحدة وأفراحهم وأعيادهم واحدة، واصفا داعش بالخطر الكبير الذى يعمل جاهدا على إرهاب المصريين والعالم، مشددا أن أى تهديد لتشتيت تلك العلاقة الجميلة بين مسلمى ومسيحى مصر سيتصدى لها الجميع وسنتخطى تلك الفترة الصعبة.

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التحرير

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