مقتل 7 إرهابيين استهدفوا كنائس في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن ضبط خلية إرهابية استهدفت دور العبادة المسيحية، بمحافظات الإسكندرية والغربية والمنيا، وأكدت الوزارة أن الخلية التي تم ضبطها مسئولة عن تنفيذ عمليات العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية، وأوراق تنظيمية، وملابس عسكرية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن معلومات وردت إليها أكدت تجمع بعض العناصر الإرهابية، بإحدى مناطق الظهير الصحراوى الغربى لمحافظات الجيزة والوجه القبلى، واتخاذها وكرا للاختباء، وتلقى التدريبات البدنية والعسكرية على استخدام السلاح، وإعداد المتفجرات تمهيدا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة لترويع المواطنين ونشر الفوضى وزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأضاف البيان: تم التعامل الأمنى مع تلك المعلومات، وكذا تمشيط المنطقة المشار إليها بصورة مستمرة بحثا عن تلك العناصر، حيث تم رصد تمركز إحدى تلك المجموعات بمنطقة جبلية بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة مركز منفلوط، بمحافظة أسيوط، وتبين اتخاذهم من إحدى الخيام مقرا للإقامة.

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وبناء عليه تم استهداف الخيمة محل إقامتهم فجر اليوم الخميس، إلا أنه حال استشعارهم باقتراب القوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى من الإرهابيين.

وأسفرت عمليات التمشيط عن العثور على 5 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة الخاصة بها، ودراجة بخارية تبين احتواؤها على عبوة متفجرة، وأوراق تنظيمية خاصة بالتنظيم الإرهابى وبعض الملابس العسكرية، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.