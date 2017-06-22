وزير السياحة لـ«التحرير»: ندرس مطالب القطاع الخاص.. وحق الدولة «خط أحمر»

التحرير

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مؤشرات إيجابية لعودة الحركة الإيطالية.. وألمانيا وأوكرانيا والخليج في الصدارة.. و10 ملايين دولار لدعم شرم الشيخ

«نستمع جيدًا لمطالب العاملين والمستثمرين في القطاع السياحي.. ولكن هناك خطوط حمراء تتعلق بحق الدولة والمواطن لن نتجاوزها مهما حدث».. هكذا لخص يحيى راشد وزير السياحة تفاصيل أزمة دارت رحاها في الغرف المغلقة، اصطدم خلالها بكيانات وجبال عاشت سنوات تحكم وتتحكم في مسيرة قطاع السياحة المصري وكانت لها بصمات إيجابية في الوقت نفسه، غير أن الوزير الحالي كانت له وجهة نظر آخرى، بدأت بإلغاء منح وكلاء الشركات الأجنبية مبالغ دعم الطيران السياحي بشكل مباشر، وانتهت بإجبار الغرف السياحية على الارتقاء بمستوى من يمثلها في مجالس الإدارات.. وتوالت الأزمات.

راشد قال لـ«التحرير»، إنه استمع في الفترة الأخيرة لمطالب وأراء القطاع السياحي فيما يخص لائحة انتخابات الغرف السياحية واتحادها العام، وهو ما دعاه للعودة باللائحة إلى مجلس الدولة طالبًا فتوى رسمية، كما أنه يدرس تنفيذ المطالب التي لا تتعلق بالسيادة وحق الوزارة في اختيار أمين عام اتحاد الغرف السياحية طالما كان الاتحاد يتلقى دعمًا منها: «في خطوط حمراء لا يمكن اسمح بتجاوزها، والوزارة حريصة على التكاتف وليس الفرقة، على العمل الجماعي وليس الفردي، على نجاح المنظومة بكافة عناصرها وليس عنصرًا دون الآخر».

وأضاف الوزير، أن الوزارة سعت للإصلاح في قطاع عاش سنوات يفتقد للكثير من مقومات النجاح ويعاني العديد من المعوقات التي لا تلقى اهتمام أحد، موضحًا أن القرارات التي اتخذت خلال الأشهر الخمسة عشر الأخيرة تهدف جميعها لصالح مصر ولا تخل بالمنظومة وتحمي المستثمرين والاستثمارات والعمالة على حد سواء، حيث تمثل كل تلك العناصر "الجسد السياحي" الذي يمرض ولكنه لا يموت، ولفت إلى أن قضية دعم الطيران أخذت شوطًا كبيرًا من التفكير والتحليل، وانتهى الأمر لضرورة توجيه الدعم مباشرة للشركة المصرية للمطارات، وفي الوقت نفسه زيادة مميزات الدعم لكل من تزيد عدد رحلاته ونسبة الإشغالات على طائرته، ما يكون محفزًا لشركة السياحة والطيران والفندق، والدولة أيضًا من أجل زيادة الدعم طالما يؤتي بنتائج إيجابية مشروطًا بها.

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وتابع راشد: «اتفقنا مع محافظ شرم الشيخ والمستثمرين على عمل برنامج خاص لدعم الطيران العارض والمنتظم الوافد للمدينة باعتبارها من أكثر الأماكن التي تعاني حاليًا ضعف الحركة، وقررنا للبرنامج نسب امتلاء وعدد رحلات مختلف عن نظام الدعم الموجه لرحلات باقي المطارات السياحية في مصر، كما خصصنا 10 ملايين دولار -بعد دراسة متأنية حفاظًا على المال العام-، لدعم برنامج دعم الطيران الموجه لشرم الشيخ، وسوف يتحملها صندوق السياحة»، وأكد أن الوزارة عملت على تقريب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص، ضمن توجه عام بضرورة الحفاظ على حق الدولة وحق المستثمر، وتشجيعه، ودعمه، كما تجنبت التعرض لأشخاص بعينها رغم محاولات البعض للوقيعة بين القطاعين.

ونوه الوزير، إلى وجود مؤشرات جيدة غير مسبوقة من السوق الألماني نظرًا لعلاقات قوية جمعت القاهرة وبرلين خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب جهود هيئة تنشيط السياحة، وكذا منطقة الخليج وأوكرانيا، علاوة على مؤشرات جيدة أيضا بعودة السياحة الإيطالية، والتي تراجعت منذ حادثة مقتل الباحث جوليو ريجيني، ولكن المشاركة القوية لمصر في معرض ريميني السياحي، وزيارة الوزير لأسرة ريجيني، ثم زيارة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة تواضروس الثاني، لبابا الفاتيكان، والتي ردها الأخير لمصر، كانت جميعها عوامل أذابت الجليد، وخلقت جوًا إيجابيًا يمكن البناء عليه ظهر بقوة في ردود الأفعال على الحملة الترويجية لمصر هناك.

«شركات الطيران بدأت بالفعل دراسة كيفية نقل السياحة اليابانية والصينية للقاهرة والأقصر ولكنها تحتاج لوقتًا، وذلك بعدما منعنا الخطوط القطرية من المرور في الأجواء لأسباب يعرفها الجميع، كما أن مصر للطيران أعلنت عودة خط أوزاكا الأقصر، في أكتوبر المقبل»، يقول الوزير عن أزمة توقف الطيران الناقل من شرق آسيا، مضيفًا أنه تم تخصيص 37 عربة قطار نوم فاخرة لتشجيع السياحة الداخلية على زيارة الأقصر، وجميعها تدخل في إطار خطة لجلب مليون زائر سنويًا لبلاد الفرعون العريقة.

وقال راشد، إنه سيتم عقد مؤتمر مشترك بين وزير السياحة المصري وبابا الفاتيكان فرانسيس، في يوليو المقبل لدفع ملف رحلة العائلة المقدسة إلى الأمام، وحول الحج أكد أن الوزارة أغلقت باب التقدم، وتنتظر القرعة، وسددت الشركات نحو مليار و270 مليون جنيه مقدمات جدية حجز.