أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

Google+ Print
البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 13417.14 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27 % ليصل إلى مستوى 637.3 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1497.83 نقطة.

شاهد أيضا

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 4.13 مليون جنيه و 10 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 14.2 مليون جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري