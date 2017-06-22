البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات مصرية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، أخر تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.3 % ليصل إلى مستوى 13417.14 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى اكس 70” للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27 % ليصل إلى مستوى 637.3 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1497.83 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي مشتريات 4.13 مليون جنيه و 10 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو البيع بصافي بيعي 14.2 مليون جنيه.