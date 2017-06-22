أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الكهرباء تعتمد على الأوقاف لترشيد الاستهلاك.. وتعلن الطوارئ استعدادًا للعيد

Google+ Print
الكهرباء تعتمد على الأوقاف لترشيد الاستهلاك.. وتعلن الطوارئ استعدادًا للعيد الكهرباء تعتمد على الأوقاف لترشيد الاستهلاك.. وتعلن الطوارئ استعدادًا للعيد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تستعد وزارة الكهرباء لإجازة عيد الفطر المبارك، حتى لا تكون سببًا في غضب المواطنين، فعلى الرغم من تسجيل الوزارة فائضا يوميا خلال رمضان عند متوسط 7 آلاف ميجاوات، والمتوقع زيادته بسبب انخفاض الطلب على الطاقة في العيد بسبب الإجازات، فإن الوزارة بدأت في العمل لمواجهة أي طوارئ بالعيد.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، سيتم نشر فرق الطوارئ فى جميع أنحاء الجمهورية، خاصة فى المنشآت الحيوية لمواجهة أي أعطال، بالإضافة إلى إلغاء أي إجازات خلال فترة العيد، لافتًا إلى أنه تم تكليف الموظفين بالمرور على ساحات الصلاة والمساجد والتأكد من أن التيار الكهربائي موصول بها، بخلاف التنبيه على مراكز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية للمساجد الكبرى.

وأكد حمزة، اليوم الخميس، أنه تم تخصيص غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة بالعباسية، لتلقي الشكاوي والتعامل السريع مع الأعطال، فضلًا عن تخصيص غرفة عمليات لاستقبال الشكاوى على رقم الخط الساخن 121 على مدى اليوم بمقر كل شركة من شركات التوزيع الـ9 خلال أيام العيد وتعمل على مدى 24 ساعة.

شاهد أيضا

وفيما يخص محطات الإنتاج، أفاد بتوفير أطقم الصيانة والتشغيل والتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدى الساعة، لافتًا إلى التنسيق مع الأوقاف للحث في خطب الجمعة على ترشيد الاستهلاك.

كما أضاف المتحدث الرسمي باسم الكهرباء أنه سيتم استغلال إجازة العيد لعمل حصر لعدد من المحولات المتهالكة لاستبدالها بأخرى لمواجهة الزيادة في الأحمال خلال الفترة الحالية، والمتوقع زيادتها كلما اقترب شهر أغسطس، حيث ذروة الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري