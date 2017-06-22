المصريون القدماء اخترعوا طرف صناعي لسيدة منذ 3000 عامًا

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كشفت جامعة بازل السويسرية عن قيام مجموعة من علماء المصريات لديها، بإعادة فحص قطعة أثرية عبارة عن طرف صناعي لأصبع القدم الكبير مصنوع من الخشب، ويقارب عمره حوالي 3000 عامًا، وتم اكتشافه على مومياء سيدة ( بإحدى مقابر شيخ عبده القرنة بالأقصر منذ 17 عامًا، وكان يعتقد في ذلك الوقت أن تلك القطعة قد أضيفت أثناء طقوس الدفن والتحنيط.

وقام فريق العلماء بفحص القطعة باستخدام تقنيات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، حيث أظهرت النتائج أن هذه القطعة تم تعديلها أكثر من مرة لتناسب قدم صاحبتها التي كانت ابنة لأحد الكهنة (وذهب البعض أنه ربما كان من الأثرياء نظرًا لجودة صناعة الطرف الصناعي)، حيث تمكّن الباحثون من تصنيف المواد المستخدمة وطريقة استعمالها ا حتى يمكن الوصول لهذه التقنية العالية في صناعة الأطراف الصناعية .

وقالت الدكتورة أندريا لوبرينو جنريس، منسق المشروع، «أن تلك القطعة تعكس محاولة الإنسان في الماضي أن يعوض عن الإعاقة الجسدية، وأنه يمتلك تكنولوجيا معقدة جدا في الأطراف الصناعية»، لافتة إلى أن هذا الأصبع لايزال متصل بالمومياء غير المكتملة منذ اكتشافها بالمقبرة الخاصة بها.

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وأشارت الدراسة التي مولت من قبل مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية، واشترك فيه مجموعة من خبراء المتحف المصري بالقاهرة، وباحثين معهد الطب التطوري بجامعة زيورخ في هذا المشروع البحثي «إن الطرف الصناعي يعكس مهارات الصانع الذي كان على دراية كاملة بجسم الإنسان، حيث يظهر ذلك في مرونة الحركة، والهيكل القوى لمكان ربط حزام الطرف الصناعي».

ولكنها ليست القطعة الوحيدة التي تم اكتشافها لكن أيضًا يحتفظ المتحف البريطاني بطرف إصبع صناعي من مادة الكارتوناج ويعرف باسم "إصبع غريفيل تشيستر" نسبة لجامع الآثار البريطاني غريفيل تشيستر، وقد أكدت دراسة أجراها علماء بريطانيون عام 2011 أن الأصابع الاصطناعية المصرية لم تكن تجميلية، بل كانت فعالة وتؤدي الغرض الوظيفي الذي صنعت لأجله، وتمت الدراسة بارتداء متطوعين نماذج مطابقة لتلك الأطراف واستخدامها في السير والحركة.

يسبق هذان النموذجان بعدة مئات من السنوات ما يعرف بـ"ساق كابيوا الرومانية"، التي كانت تعد في السابق أقدم طرف صناعي تعويضي عرفه العالم على الإطلاق.