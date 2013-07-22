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"الداخلية": "الإخوان" هاجموا معتصمي "التحرير" بالأسلحة النارية والخرطوش.. وقبضنا على 20 منهم

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"الداخلية": "الإخوان" هاجموا معتصمي "التحرير" بالأسلحة النارية والخرطوش.. وقبضنا على 20 منهم "الداخلية": "الإخوان" هاجموا معتصمي "التحرير" بالأسلحة النارية والخرطوش.. وقبضنا على 20 منهم

كتب : محمد عاشور منذ 8 دقائق

قال اللواء عبدالفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، إن الوضع حاليا في ميدان التحرير هادئ، بعد الفصل بين الإخوان ومؤيدي الرئيس "المخلوع" محمد مرسي والمعتصمين في الميدان.

وأكد عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أنه "كانت هناك مسيرة من أمام دار القضاء العالي لأنصار الرئيس المخلوع متجه إلى السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار، وعند اقتراب المسيرة من ميدان التحرير أطلقوا الطلقات الحية والخرطوش على المعتصمين في الميدان"، مشيرا إلى أن "القوات وجدت فوارغ طلقات نارية مطلقة من أسلحة آلية وفوارغ خرطوش".

وأشار إلى أن قوات الأمن "لاحقت هؤلاء المعتدين، وتمكنت من القبض على 20 منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الطلقات الحية والخرطوش، وأسلحة مختلفة"، مضيفا أنه "يتم حاليا متابعة كافة الصور والفيديوهات التي تبثها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية"، مؤكدا أنه "سيتم نسخ هذه المادة وتحليلها؛ للتعرف على الأشخاص الموجودة فيها وملاحقتهم"، وتابع "عموم الشعب يرفض توجهات مؤيدي مرسي ومحاولاتهم المتعددة للتأثير على حركة الشارع".

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