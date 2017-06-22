«أزارو» يلتقط صورة تذكارية مع النصب التذكاري لشهداء الأهلي

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حرص المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي الجديد، على التقاط صورة تذكارية مع النصب التذكاري لشهداء «مجزرة بورسعيد»، الذي يتواجد بفرع النادي بالجزيرة.

وكان قد وصل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي الجديد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى مطار القاهرة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، بقيادة الدكتور خالد محمود، بعدما وقع رسميًا للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات.

وكان اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي قد حضر الأحد الماضي مؤتمرًا صحفيًا في مدينة الجديدة بالمغرب، للإعلان عن ضم اللاعب لمدة 4 سنوات، مقابل مليون و400 ألف دولار، بعد مفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا بين الأهلي ومسئولي الدفاع الحسني الجديدي.