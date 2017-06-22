فيديو| مرتضى منصور لمجدي عبد الغني وأحمد مجاهد: «ورحمة أمي هحبسكوا»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن حكم إعادة مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة سيتم تنفيذه، مهاجمًا مجدي عبد الغني وأحمد مجاهد، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، قائلًا: «ورحمة أمي هحبسكوا إنتوا الاتنين».

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحات اليوم الخميس، للموقع الرسمي للقلعة البيضاء، أن عبد الغني ومجاهد يرفضان حكم المحكمة بإعادة المباراة، بحجة التدخل الحكومي، رغم أن اتحاد الكرة نفسه يطعن في نفس المحكمة على حكم حل مجلس إدارة الجبلاية، معلقًا «هو حلال ليك، وحرام علينا».

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وتابع، «إذا كان اتحاد الكرة بيهدد بإلغاء النشاط في الزمالك، أنا بقى بهدد بإلغاء النشاط الرياضي في مصر كلها، عشان التدخلات الأمنية».

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت أول أمس الثلاثاء، بقبول دعوى رئيس القلعة البيضاء، بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، التي كان مقررًا إقامتها في أبريل الماضي، والتي رفض الفريق الأبيض المشاركة فيها.