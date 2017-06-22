بالفيديو.. لحظة وصول محمد صلاح إلى مقر تدريبات ليفربول لأول مرة

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وصل الدولي المصري، محمد صلاح، جناح نادي روما الإيطالي، إلى "ميلوود" مقر تدريبات ليفربول، لإجراء الفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان الرسمي، لضمه لصفوف الريدز.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية وإيطالية، أن محمد صلاح صاحب الـ25 عامًا، سافر إلى إنجلترا الثلاثاء، ليخضع للفحص طبي، ويحسم انتقاله لليفربول، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي، مقابل 39 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن الدولي المصري صاحب الـ25 عامًا، قدم موسمًا رائعًا مع نادي العاصمة «روما»، بعد انضمامه بشكل دائم للجيلاروسي من صفوف تشيلسي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني، حيث أحرز 15 هدفًا الموسم الماضي، وصنع 11 آخرين، وجاءت دقة تمريراته 80.4%.

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يشار إلى أن محمد صلاح، سيتقى أجرًا اسبوعيًا يقدر بـ 90 ألف جنيه إٍسترليني.