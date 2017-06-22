بعد زيادة سعر الزيت والسكر.. بقالي التموين: توقعناها بعد رفع الدعم لـ50 جنيهًا

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقاليين التموينيين، إن الزيادة التي شهدتها أسعار سلعتي الزيت والسكر التموينيين "معقولة جدًا".

وأضاف نادي في تصريح لمصراوي، أنه توقع أن تزيد الأسعار بنسبة أكبر تزامنًا مع زيادة قيمة الدعم المخصص للأفراد لمقيدين بالمنظومة، والذي شهد زيادة تقدر بـ 29 جنيهًا للفرد، ليزيد نصيب الفرد من 21 لـ 50 جنيه.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، زيادة سعر سلعتي "السكر والزيت" بدايةً من الأول من يوليو، ليرتفع سعر السكر التمويني لـ 10 جنيهات بدلًا عن 8 جنيهات، فيما يرتفع سعر الزيت "خليط" زنة 800 مل، لـ 14 جنيهًا بدلا من 12 جنيه.

وفيما يتعلق بزيادة دعم الفرد لـ 50 جنيهًا على بطاقات التموين، قال وزير التموين، إن 50 جنيه بحد أقصى أربع أفراد فقط من البطاقة التموينية الواحدة وإن زادت عدد أفراد البطاقة عن 4 سيتم دعمهم بـ25 جنيه وليس 50 جنيه.

وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بحفل الإفطار الرمضاني للأسرة المصرية، مساء أول أمس الثلاثاء، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والإعلاميين، زيادة نصيب الفرد من الدعم في بطاقة التموين من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، موضحًا أن قيمة الدعم والتكلفة المالية لتلك الحزمة في الموازنة الجديدة للدولة ستبلغ 85 مليار جنيه، كدعم مقدم للسلع المربوطة على بطاقة التموين.

وأشار الرئيس إلى أن قيمة ذلك الدعم في موازنة 2011 كانت 17 مليار جنيه فقط، بينما بلغت 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي.