وزيرة الهجرة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تمليك أراضي زراعية للمصريين بالخارج
وزيرة الهجرة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تمليك أراضي زراعية للمصريين بالخارج
04:05 م الخميس 22 يونيو 2017
نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة
كتبت- نورا ممدوح :
التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص استثمارية للمصريين العامليين بالخارج، فضلا عن مشاركة المحافظة في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمقرر انعقاده في الفترة من2-3 يوليو المقبل.
وأكدت مكرم، حرص وزارة الهجرة على التعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد يأتي ضمن خطط الوزارة للتعاون مع كافة محافظات مصر لتحقيق استراتيجية الوزارة في محاربة الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد سيشمل عدداً من الملفات، أولها العمل على تنظيم دورات تدريبة لشباب المحافظة في عدد من المجالات وفق احتياجات سوق العمالة بالمحافظة، تتضمن هذه الدورات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بطرق الهجرة الآمنة التي تشجعها الدولة، كما سيتم توفير فرص عمل للمتخرجين من هذه الدورات.
وأعرب اللواء محمد الزملوط عن سعادته بالتعاون مع وزارة الهجرة، قائلاً إن الوادي الجديد تعد واحدة من أهم المحافظات لما لها من طبيعة جغرافية وسكانية فضلا عن امتلاكها العديد من الثروات والميزات، وعليه سيتم تسخير كافة هذه السبل لتحقيق أقصى استفادة تخدم أهداف وزارة الهجرة في العمل على ملفاتها الهامة، مضيفاً أن المحافظة تمتاز بعدد من الصناعات الحرفية التقليدية والبيئية منها صناعة التمور والسجاد، الكليم اليدوي، الأخشاب، الفخار، وتلقى رواجا كبيرا على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما أشار إلى إمكانية وضع خطة تدريبية واسعة تشمل كافة الشباب الراغب في العمل بهذه المجالات، من خلال ورش عمل عملية داخل مصانع المحافظة، فضلا عن إتاحة الفرصة للخريجين للعمل بهذه المصانع بعد انتهاء فترة التدريب.
كما طرح محافظ الوادي الجديد فكرة تمليك أراض للمصريين العامليين بالخارج، داخل أراضي المحافظة، باعتبارها رافداً جديداً لتطوير المنظومة الزراعية المصرية، ومساعدة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمتخصصين في هذا الشأن.
وتضمن اللقاء وضع استراتيجية بين الوزارة والمحافظة، تشمل الترويج لمعالم المحافظة، منها السياحة العلاجية والاستشفائية، بالإضافة للمعالم الأثرية المتنوعة بين الفرعونية والقبطية، الإسلامية ، اليونانية وغيرها، فضلاً عن الترويج للصناعات اليدوية والحرفية والبيئية، وتتضمن هذه الاستراتيجية تنظيم برنامج سياحي لوفود من المصريين بالخارج لزيارة المحافظة والتعرف عليها عن قرب.
كما شهد اللقاء الاتفاق على مشاركة محافظة الوادي الجديد بمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" القادم، والمقرر انعقاده في الفترة من 2-3 يوليو، بالتعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، من خلال إعداد نماذج تعريفية بطبيعة المحافظة وميزاتها، في شكل هدايا رمزية سيتم توزيعها على المصريات المشاركات بفاعليات المؤتمر.
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