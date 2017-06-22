وزيرة الهجرة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تمليك أراضي زراعية للمصريين بالخارج

‏كتبت- نورا ممدوح :

التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون ‏المصريين بالخارج، اليوم الخميس، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، لبحث ‏سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في عدد من المجالات على ‏رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص استثمارية ‏للمصريين العامليين بالخارج، فضلا عن مشاركة المحافظة في مؤتمر ‏‏"مصر تستطيع بالتاء المربوطة" والمقرر انعقاده في الفترة من2-3 ‏يوليو المقبل.‏

‏وأكدت مكرم، حرص وزارة الهجرة على ‏التعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ‏لخدمة المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، مشيرة إلى أن التعاون ‏مع محافظة الوادي الجديد يأتي ضمن خطط الوزارة للتعاون مع كافة ‏محافظات مصر لتحقيق استراتيجية الوزارة في محاربة الهجرة غير ‏الشرعية.‏

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التعاون مع محافظة الوادي الجديد ‏سيشمل عدداً من الملفات، أولها العمل على تنظيم دورات تدريبة ‏لشباب المحافظة في عدد من المجالات وفق احتياجات سوق العمالة ‏بالمحافظة، تتضمن هذه الدورات التوعية بمخاطر الهجرة غير ‏الشرعية، والتعريف بطرق الهجرة الآمنة التي تشجعها الدولة، كما ‏سيتم توفير فرص عمل للمتخرجين من هذه الدورات.‏

وأعرب اللواء محمد الزملوط عن سعادته بالتعاون مع وزارة ‏الهجرة، قائلاً إن الوادي الجديد تعد واحدة من أهم المحافظات لما لها ‏من طبيعة جغرافية وسكانية فضلا عن امتلاكها العديد من الثروات ‏والميزات، وعليه سيتم تسخير كافة هذه السبل لتحقيق أقصى استفادة ‏تخدم أهداف وزارة الهجرة في العمل على ملفاتها الهامة، مضيفاً أن المحافظة تمتاز بعدد من الصناعات الحرفية التقليدية ‏والبيئية منها صناعة التمور والسجاد، الكليم اليدوي، الأخشاب، الفخار، وتلقى رواجا كبيرا على الصعيدين المحلي والعالمي.

كما أشار إلى إمكانية وضع خطة تدريبية واسعة تشمل كافة الشباب الراغب في ‏العمل بهذه المجالات، من خلال ورش عمل عملية داخل مصانع ‏المحافظة، فضلا عن إتاحة الفرصة للخريجين للعمل بهذه المصانع ‏بعد انتهاء فترة التدريب.‏

كما طرح محافظ الوادي الجديد فكرة تمليك أراض للمصريين ‏العامليين بالخارج، داخل أراضي المحافظة، باعتبارها رافداً جديداً لتطوير ‏المنظومة الزراعية المصرية، ومساعدة الدولة على تحقيق الاكتفاء ‏الذاتي من المحاصيل، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ‏والمتخصصين في هذا الشأن.‏

وتضمن اللقاء وضع استراتيجية بين الوزارة والمحافظة، تشمل ‏الترويج لمعالم المحافظة، منها السياحة العلاجية والاستشفائية، ‏بالإضافة للمعالم الأثرية المتنوعة بين الفرعونية والقبطية، الإسلامية ، ‏اليونانية وغيرها، فضلاً عن الترويج للصناعات اليدوية والحرفية ‏والبيئية، وتتضمن هذه الاستراتيجية تنظيم برنامج سياحي لوفود من ‏المصريين بالخارج لزيارة المحافظة والتعرف عليها عن قرب.‏

كما شهد اللقاء الاتفاق على مشاركة محافظة الوادي الجديد بمؤتمر ‏‏"مصر تستطيع بالتاء المربوطة" القادم، والمقرر انعقاده في الفترة من ‏‏2-3 يوليو، بالتعاون بين وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة، من ‏خلال إعداد نماذج تعريفية بطبيعة المحافظة وميزاتها، في شكل هدايا ‏رمزية سيتم توزيعها على المصريات المشاركات بفاعليات المؤتمر.‏