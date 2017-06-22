محافظ الإسكندرية: تطوير 375 أتوبيس نقل عام (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، إنه تم الانتهاء من رفع كفاءة وتجديد 375 أتوبيس نقل عام من أصل 468 أتوبيس تمثل 80% من الأسطول القديم لهيئة النقل العام بالمحافظة، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير الأتوبيس الواحد تتراوح بين 70 إلى 100 ألف جنيه.

وأشاد سلطان خلال تفقده جراج أتوبيسات النقل العام بسيدي بشر، اليوم الخميس، بجهود الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لرفع كفاءة وتدعيم أسطول النقل العام، موضحًا أن أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات تمت بالجهود الذاتية للهيئة، بهدف تحسين الخدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة الاستفادة من تذاكر الهيئة وجعلها بصورة أكثر فاعلية لدعم السياحة والترويج لها بشكل غير مباشر، عن طريق طباعة تذاكر تحتوي تعريف بالأماكن السياحية بالثغر، فضلًا عن وضع بوسترات سياحية لتعريف الزوار بمعالم المدينة.

ومن ناحيته، أوضح اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن أسطول الهيئة من الأتوبيسات يتكون من 718 أتوبيسًا، منهم 468 أتوبيسًا من الأسطول القديم، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لأن تكون الوسيلة الرئيسية رقم واحد لنقل الركاب على مستوى وسائل النقل في الإسكندرية.

وتفقد المحافظ أيضًا ورش العمارات لأتوبيسات النقل العام، التي يتم فيها رفع كفاءة الأتوبيسات ومراحل التطوير بها وتضم أقسام الميكانيكا والدهانات والفيبر وغيرها.