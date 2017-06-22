مستقبل تجارة الذهب في العالم العربي

تعتبر تجارة الذهب والاستثمار فيه واحدة من أكثر التجارات رواجا في مختلف الأسواق العالمية ولا سيما في الوطن العربي حيث الارتباط الكبير بين الثقافة العربية والذهب والذي كان عبر العصور وسيلة للتبادل المالي والتجاري ومن الأشياء التي يقاس بها ثراء الدول والممالك في القدم.

في هذا المقال نلقي نظرة شاملة وعامة على اسعار الذهب اليوم وتجارة الذهب ومستقبلها في بعض من دول العالم العربي.

البداية مع جمهورية مصر العربية حيث سعر الذهب اليوم مرتبط بعوامل كثيرة جدا على رأس هذه العوامل قيمة العملة الرسمية المصرية وهي الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وهذه القيمة تؤثر جدا في اسعار الذهب اليوم بالإضافة إلى سعر النفط الخام في أسواق البترول في العالم والعوامل السياسية والاقتصادية والتي تؤثر بشكل موسع على سعر ذهب اليوم في جمهورية مصر العربية.

لكن هل تجارة الذهب مزدهرة في مصر؟ وهل يتابع المواطن المصري اسعار الذهب اليوم في مصر باهتمام أم أن الثقافة المصرية لا تهتم بالذهب.

للإجابة على هذا السؤال ومعرفة سر اهتمام المواطن المصري وبحثه الدائم اسعار الذهب في مصر يجب أن نرجع إلى التاريخ والحضارة المصرية القديمة والتي اشتهرت من ضمن ما اشتهرت بصناعة الحلي والمجوهرات والتي كان يتم دفنها مع أمواتهم في المقابر الفرعونية وهو الأمر الذي يدل على قيمة الذهب في عين الانسان المصري القديم. وإذا اجتزنا هذه الفترة وجئنا إلى فترة الفتح الإسلامي لمصر والذي أحدث ثورة في الهندسة والعمارة الإسلامية والفنون التي ستجدها في العديد من الأماكن خاصة في مدينة القاهرة ستجد أن في هذه الفترة أيضا تزايد اهتمام المصريين بالذهب والذي تم استخدامه في صك العملات وفي التداول التجاري. هذه هي أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد اهتمام المصريين عبر السنين ومتابعتهم الشغوفة باسعار الذهب اليوم في مصر.

وإذا تحركنا قليلا عبر الخريطة وتوجهنا شمالا باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية سنجد أن نفس الثقافة العربية الموجودة في مصر والتي تتابع اسعار الذهب في مصر لما له من أهمية كبيرة في الحياة اليومية تمس مجالات عديدة على رأسها بالطبع مجال الزواج حيث جرت العادة على تقديم الشبكة للعروس من مجوهرات مصنوعة من الذهب وهي عادة ممتدة ومتأصلة بشكل كبير في الثقافة العربية بالإضافة إلى الهدايا التي تعتبر أكثر قيمة إذا كانت مصنوعة من الذهب. سنجد أن هذه الثقافة أيضا تحرك المواطن الأردني لكي يتابع اسعار الذهب في الأردن. حتى أن نفس الاهتمام بنقاء الذهب في مصر يمتد للأردن فكما أن جرام الذهب عيار 24 بإقبال شديد في الأسواق المصرية لا يحظى إذ اعتاد المصريون على شراء الذهب عيار 21 وهو الأكثر شيوعا في الحياة العامة المصرية سنجد أيضا أن المواطن الأردني يسعى وهو يتابع اسعار الذهب اليوم في الاردن إلى البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر من غيره ويرجع عدم الاقبال على شراء الذهب عيار 24 في جمهورية مصر العربية إلى ارتفاع سعره الأمر الذي جعله بعيدا عن أعين المصريين والأردنيين.

أما في دولة الكويت سنجد أن اسعار الذهب في الكويت تشهد استقرار نسبيا بشكل كبير بالمقارنة بالدول المحيطة حيث أن متوسط اسعار الذهب اليوم في الكويت عيار 24 حوالي 12 دينار كويتي وهو ما يصل إلى 42 دولار أمريكي. لكن اسعار الذهب اليوم في الكويت قد تشهد ارتفاع طفيف نظرا لارتباطها بأسعار النفط العالمية والتي قد تشهد هي الأخرى ارتفاع بسبب عزم الدول المنتجة للنفط على تمديد فترة تخفيض الإنتاج من النفط بعد قرارها الذي أصدرته بعد الاجتماع الذي تم عقده في العاصمة الجزائرية الجزائر في منتصف عام 2016 والذي نص على تخفيض انتاج النفط.

شبكةعيونالإخبارية

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