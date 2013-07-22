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Kate Middleton تنجب صبياً

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Kate Middleton تنجب صبياً Kate Middleton تنجب صبياً

أعلن دوق ودوقة كامبريدج أنهم إستقبلوا طفلاً يوم الاثنين ،سيشغل المركز الثالث في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

فالملكة Kate Middleton وبعد طول انتظار أنجبت صبياً في تمام الساعة 16:24 بتوقيت لندن، وزنه 8 باوندات و 6 أونصات.

وقد أمضت Kate Middleton حوالي ثماني ساعات في المخاض حتى أنجبت الطفل .

يذكر أن Kate Middleton كانت قد دخلت المستشفى استعداداً لإنجاب طفلها الأول، الوريث الجديد لعرش بريطانيا، بعد أن دخلت في المراحل الأولى من المخاض صباحاً يرافقها الأمير William في الجناح الخاصّ "ليندو" في مستشفى سانت ماري في بادينغتون، غرب لندن، حيث كان قد ولد عام 1982.

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