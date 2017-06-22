أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

منى عمر: مصر تسعى لإيجاد وثيقة بديلة لاتفاقية "عنتيبي" في أوغندا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منى عمر: تسعى لإيجاد وثيقة بديلة لاتفاقية "عنتيبي" في أوغندا

03:58 م الخميس 22 يونيو 2017

كتبت - ياسمين محفوظ:

أشادت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، بقمة دول حوض النيل المنعقدة حاليًا في أوغندا، موضحة أنها القمة الأولى من نوعها وتعد خطوة شديدة الإيجابية.

وقالت عمر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن ما يميز هذه القمة أنها على مستوى الرؤساء وزعماء دول حوض النيل، أي أن الموضوعات الخلافية سوف تلقي بظلالها على القمة ومن ثم سوف يتم مناقشتها ووضع أًطر لحلها من خلال أعلى سلطة لكل دولة، خاصة أن هناك لقاءات مغلقة بين رؤساء الدول.

وعن اتفاقية "عنتيبي" لتقاسم مياه النيل والتي صدرت في عام 2010 ورفضتها مصر ولم توقعها، أوضحت عمر: "النقاط التي اعترضت عليها مصر في هذه الاتفاقية لن يتم التراجع عنها، فنحن دولة مصب وكان لابد من إخطارنا بأي مشروعات تقام على النيل مثلما حدث في سد النهضة".

ولفتت إلى أنه يمكن التوصل لصيغة توافقية يمكن طرحها، تساعد على التعاون بين دول الحوض وتضمن عدم المساس بحقوق كل دول، وأيضًا تحقيق الجزء الثاني من مشروعات التعاون الإقليمي والتي تضمن المصلحة المشتركة لدول حوض النيل.

ويعود الخلاف بين دول المنبع ودولتي المصب إلى مايو 2010، حيث قررت 6 دول من حوض النيل، التوقيع على الاتفاقية الإطارية في مدنية "عنتيبي" الأوغندية، لتقاسم مياه النيل، بما يعني التأثير على الحصص التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، وهو ما رفضته كلًا مصر والسودان، استنادًا إلى اتفاقية عام 1929م التي وقعها الاستعمار البريطاني نيابة عن مصر والسودان مع إثيوبيا.

وتطرقت عمر إلى أزمة سد النهضة، قائلة إن الأزمة ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، مضيفة أن المكاتب الاستشارية اقتربت من تقديم تقاريرها النهائية بخصوص سد النهضة ومدى تأثيره على حصة مصر.
وتوقعت عمر بأن تسعى مصر خلال هذه القمة إلى التوصل لوثيقة بديلة عن اتفاقية عنتيبي التي أُخذت بدون مشاركة مصر، والتي كان من نتائجها سد النهضة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يغادر أوغندا عقب المشاركة في قمة دول حوض النيل

    يغادر أوغندا عقب المشاركة في قمة دول حوض النيل

    أخبار
  • كلمة السيسي في قمة دول حوض النيل (نص كامل)

    كلمة السيسي في قمة دول حوض النيل (نص كامل)

    أخبار
  • السيسي: نحرص على إنهاء الانقسام بين دول حوض النيل.. ونقدر دور أوغندا

    السيسي: نحرص على إنهاء الانقسام بين دول حوض النيل.. ونقدر دور أوغندا

    أخبار
  • السيسي ورئيس أوغندا يتباحثان على هامش قمة دول حوض النيل

    السيسي ورئيس أوغندا يتباحثان على هامش قمة دول حوض النيل

    أخبار

إعلان

b64a87abf8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم