أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - محمد الشرقاوى: النادى الأهلى بيتعرض لـ "تكسير عظام" بسبب الظروف الإنتخابية -
محافظ البحيرة ونقيب الصحفيين يبحثان موقف مشروع إنتاج الورق من قش الأرز (صور) -
القبض على عاطل بحيازته 9 آلاف قرص مخدر وأسلحة نارية بكفر الشيخ -
بالصور.. انطلاق معسكر شباب التدريب الصيفي بالجامعة العربية بالإسكندرية -
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا -
«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان» -
«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة -
«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري -
مقتل 40 شخصا جراء انهيار أرضي في الكونغو -
طارق عامر يلمح إلى تغييرات مرتقبة لرؤساء البنوك بنهاية سبتمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الانتخابات الأفغانية المؤجلة تجرى في يوليو المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتخابات الأفغانية المؤجلة تجرى في يوليو المقبل

03:48 م الخميس 22 يونيو 2017

الانتخابات الأفغانية المؤجلة تجرى في يوليو المقبل

الانتخابات الأفغانية

كابول - (د ب أ):
حددت أفغانستان السابع من يوليو 2018 موعدا لإجراء انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية المؤجلة.

وكان مقررا في البداية أن تجرى الانتخابات في يونيو، 2015 ولكن جرى تأجيلها بسبب الخلافات بين الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله بشأن الإصلاحات الانتخابية.

ومدد غني ولاية البرلمان بمرسوم رئاسي، ولكن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن شرعية هذه الخطوة .

وقال نجيب الله أحمدزاي، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، اليوم الخميس، إن الموعد الجديد تحدد بعد مناقشات مع .

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان مضطرب للغاية، ويمكن أن يتسبب التمرد المتزايد في تهديد الانتخابات، سيما في مناطق تشهد منافسة شديدة أو خاضعة لسيطرة مسلحي حركة طالبان .

وقال المانحون الدوليون إن الانتخابات البرلمانية ضرورية للبلاد لمواصلة تعاونهم ومساعدتهم المالية لأفغانستان.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

    الرئيس الألماني: جيشنا يستحق الثقة

    أخبار
  • انتهاء هجوم لطالبان على مجمع للشرطة الأفغانية

    انتهاء هجوم لطالبان على مجمع للشرطة الأفغانية

    أخبار
  • مقتل 5 على الأقل في اقتحام طالبان مجمعًا للشرطة جنوب شرق أفغانستان

    مقتل 5 على الأقل في اقتحام طالبان مجمعًا للشرطة جنوب شرق أفغانستان

    أخبار
  • اختفاء دبلوماسيين باكستانيين اثنين في أفغانستان

    اختفاء دبلوماسيين باكستانيين اثنين في أفغانستان

    أخبار

إعلان

1b4d9c825f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة