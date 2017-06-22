الانتخابات الأفغانية المؤجلة تجرى في يوليو المقبل

كابول - (د ب أ):

حددت أفغانستان السابع من يوليو 2018 موعدا لإجراء انتخابات البرلمان والمجالس الإقليمية المؤجلة.

وكان مقررا في البداية أن تجرى الانتخابات في يونيو، 2015 ولكن جرى تأجيلها بسبب الخلافات بين الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله بشأن الإصلاحات الانتخابية.

ومدد غني ولاية البرلمان بمرسوم رئاسي، ولكن التساؤلات لا تزال قائمة بشأن شرعية هذه الخطوة .

وقال نجيب الله أحمدزاي، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، اليوم الخميس، إن الموعد الجديد تحدد بعد مناقشات مع الحكومة.

يشار إلى أن الوضع الأمني في أفغانستان مضطرب للغاية، ويمكن أن يتسبب التمرد المتزايد في تهديد الانتخابات، سيما في مناطق تشهد منافسة شديدة أو خاضعة لسيطرة مسلحي حركة طالبان .

وقال المانحون الدوليون إن الانتخابات البرلمانية ضرورية للبلاد لمواصلة تعاونهم ومساعدتهم المالية لأفغانستان.