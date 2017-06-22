بالصور.. تلوث مياه الشرب في "منشأة العماري" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

شكا عدد كبير من أهالي منشأة العماري بمدينة الأقصر من وجود "عكارة " في مياه الشرب، وتلوثها وتعرض صحتهم وصحة أولادهم للخطر، فضلًا عن ضعف المياه وانقطاعها لساعات طويلة.

من ناحيته، قرر محافظ الأقصر محمد بدر، تشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الهندسية بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع اللواء محمد يحي، رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، حيث قامت اللجنة التي ضمت كلًا من المهندس سامح ناجي، والمهندس وليد محمد عباس، بمعاينة أكثر من 25 منزلًا بمنطقة منشأة العماري في عدد من النجوع لمتابعة جودة المياه وقوة ضغطها ووصولها للمنازل والأدوار العليا حيث تأكدت اللجنة من جودة المياه وصلاحيتها للشرب، وعدم وجود عكارة أو تلوث بها.

وكشفت أيضًا عن قلة قوة ضغط المياه وعدم تمكنها من الوصول للأدوار العليا، بسبب الضغط الكبير لخط المياه المغذي لمنطقة المنشأة واشتراك أكثر من نجع في نفس الخط المخصص لمنطقة المنشأة فقط والذي يغذي عدد كبير من المنازل داخل قرى المنشأة والقرى المجاورة، ما يؤدي إلى ضعف المياه أحيانًا.

وقال وليد محمد عباس مدير إدارة طيبة لمياه الشرب والصرف والصحي، إن اللجنة قامت بتحليل ومعاينة المياه وجودتها داخل أكثر من 25 منزلًا بنجوع عطيتو والدقاديق والفاخورة ودياب وعوض الله بالمنشأة، وأخذت عينات مياه لتحليلها داخل المعامل المتخصصة بمحطة مياه طيبة حيث ثبتت جودة المياه وصلاحيتها للشرب وسلامة مآخذ المحطات.

وأشار عباس، إلى أن تقرير المعمل الجنائي أوضح أن نسبة الكلور في المياه بلغت 1.3 ونسبة الحامضية 7.2 ونسبة الأملاح 280 وهي نسب طبيعية وسليمة تعبر عن سلامة المياه وعدم وجود تلوث بها، كما تم التأكد من عدم وجود عكارة وثبت أن المياه ليس لها لون أو طعم أو رائحة.

ولفت عباس إلى صحة وسلامة المياه في الوقت الحالي، مشيًرا إلى أن المشكلة في عدم سلامة المياه كانت من نحو أسبوع ووردت عدة شكاوى من أهالي المنشأة خاصة بوجود عكارة، وتم بالفعل انهاء المشكلة التي حدثت بسبب وجود كسر في الخط الرئيسي المغذي للمنشأة في المدخل الرئيسي للقرية من الناحية الشمالية قبل مدخل منطقة الفرقة أدى إلى دخول بعض الأتربة كما تم وقتها تحليل المياه وكانت نسبة العكارة عالية وقامت الشركة بعمل اللازم وتم القضاء على العكارة خلال يوم واحد.

وعن مشكلة ضعف المياه، قال عباس إنه يوجد ضغط على محطات ومآخذ المياه المغذية لمنطقة المنشأة لاشتراك نجوع أخرى معها في نفس الخط، مشيرًا إلى قرب انتهاء هذه المشكلة بعد افتتاح عدد من المحطات الأخرى الجديدة التي ستعمل على تخفيف الضغط على المحطات القديمة وبالتالي ستساهم في زيادة تدفق وقوة المياه للمنازل، نظرًا لقلة أعداد المشتركين في المحطة كما يتم بحث ودراسة تحويل المنشأة لخط محطة مياه مدينة طيبة الجديدة بما يعمل علىى تغذية القرية واستيعاب عدد المواطنين بها ويساهم في القضاء على مشكلة ضعف المياه.

ولفت مدير محطة مياه طيبة، إلى أن شركة المياه تقوم ببذل جهود كبيرة في سبيل إنشاء عدد من محطات المياه والصرف لتقديم الخدمات للمواطنين ولاستيعاب عدد السكان والمنازل، حيث يجري العمل بمحطات مياه كبري في أنحاء متفرقة بمحافظة الأقصر في مدن البياضية واسنا والقرنة والطود، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد التي تتم سنويًا للتأكد من سلامة المحطات والمآخذ والتوصيلات بهدف توصيل مياه سليمة ونقية للمواطنين .