140 ممثلا للادعاء العام يستعدون للتحقيق السريع في أية جرائم تتم خلال قمة العشرين

ألمانيا - (د ب أ):

يستعد 140 من ممثلي الادعاء العام خلال قمة مجموعة العشرين "جي20" المنتظرة بمدينة هامبورج الألمانية من أجل تحقيق مقاضاة سريعة في أية جرائم يتم ارتكابها خلال القمة المنتظرة يومي 7 و8 يوليو القادم.

وذكر الادعاء العام اليوم الخميس، أنه سوف يتم الاستعانة بممثلي الادعاء هؤلاء على مدار الساعة تقريبا في مركز الاحتجاز الذي تم إقامته في حي هاربورج بمدينة هامبورج للسيطرة على مثيري الشغب خلال قمة مجموعة العشرين وفي فرع المحكمة الابتدائية المجاور له.

وأشار إلى أنه يمكن توفير مزيد من الدعم في حالات الطوارئ.

وأعرب المدعي العام يورج فروليش عن أمله في ألا يصل الأمر إلى هذا الحد .

ولكنه شدد على ضرورة أن يتوقع أية أشخاص يمثلون خطرا محتملا على الأمن مواجهة تبعات فعلتهم وتحقيقات مصيرية.

وتتوقع السلطات أن يتوجه إلى قمة العشرين المنتظرة في هامبورج على مدار يومي 7 و8 يوليو القادم ما يصل إلى 8000 شخص ممن يمثلون خطرا على الأمن قادمين من الداخل والخارج إلى جانب آلاف من المتظاهرين.