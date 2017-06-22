"لافروف" يستقبل رئيس تيار الغد السوري المعارض في العاصمة موسكو

كتبت – إيمان محمود

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، اليوم الخميس، أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الجانبان سبل دعم الجهود الرامية لحوار "سوري – سوري" بين النظام والمعارضة وصولا لحل للأمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ست سنوات.

,في مستهل اللقاء رحب سيرجى لافروف برئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، مشيدًا بجهوده خلال جميع مراحل الأزمة السورية وخاصة جهوده الرامية لدعم توحيد المعارضة على أسس ومبادئ وطنية بهدف إيجاد حل في سوريا.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تدعم أي جهد من شأنه إطلاق الحوار "السوري – السوري" بأسرع وقت ممكن عن طريق تفعيل إطار مباحثات أستانة، وكذلك عن طريق دعم الجهود الأممية في إطار مفاوضات جنيف وتحويل الصراع بين الحكومة والمعارضة المسلحة إلى التعاون في مجال محاربة الإرهاب.

وأكد أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري على أنهم حضورا إلى موسكو للاطلاع على تفاصيل ما تم من اتفاقات في أستانة بخصوص وقف إطلاق النار ومناطق تخفيض التصعيد وسبل التعاون ودعم هذه الجهود التي تصب في صالح إيجاد حل في سوريا، وكذلك مناقشة الجهود المتعثرة في جنيف، معربًا عن أمله أن تكون هناك حلول خلاقة للدفع باتجاه الحل السياسي ومكافحة الإرهاب.

وقال الجربا "نعتقد أنه يجب أن يكون هناك حوار "سوري – سوري" بين الموالاة والمعارضة وكل القوى لإيجاد حل، ودور روسيا مهم جدا في هذا الإطار، ونحن دائما في رهان على الدور الروسي".

وأشار الجربا إلى الملتقى التشاوري الذي نظمه تيار الغد السوري للقوى الوطنية السورية في القاهرة مؤخرًا، والذي حضره عدد كبير من الشخصيات والقوى الوطنية من داخل وخارج سوريا، ودار خلاله نقاش خلاق ومفيد حول عدد من القضايا الوطنية ونتج عنه قضايا ناقشها الجربا مع الجانب الروسي خلال الزيارة الحالية.