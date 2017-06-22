«العبد»: إبراز التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة يمنع التعصب

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أكد النائب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على ضرورة إبراز التنوع الفقهي فى الفتاوى، من خلال وجود علماء من المذاهب الأربعة لأهل السنة في دار الإفتاء والأزهر الشريف، لافتًا إلى أن إبراز التنوع الفقهي رحمة للناس ويؤدي إلى تنوع الأفكار وعدم التطرف والتعصب.

وأوضح العبد، فى تصريح له، أنه طالب خلال مناقشة مشروع دار الإفتاء، بإستعادة التنوع الفقهي للمذاهب الأربعة بالأزهر الشريف، والذي يساعد في عدم التعصب لمذهب معين، ويأتي ضمن تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أن الأعمدة داخل الأزهر الشريف كان يجلس فيها الشيخ والمعلم ويقوم فيها بتدريس مذهبه لطلابه وهو ما يؤدي لتنوع الأفكار.

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وأشار رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل من أجل استعادة التدريس وجوهر المذاهب الأربعة بين طلاب المعاهد الأزهرية في كل المراحل وصولا للمرحلة الجامعية، وذلك للمحافظة على المذاهب الأربعة حتى لا تضيع معالم أهل السنة، مؤكدًا أن جميع هذه المذاهب تنادي بالوسطية والاعتدال وليس فيها إفراط أو تفريط أو تشدد أو تطرف أو تعسف على الإطلاق.