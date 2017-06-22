بالصور.. اكتشاف نقوش في الأقصر توضح بدايات الكتابة الفرعونية

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توصلت اليوم بعثة أثرية أمريكية، بمنطقة الخوى بالحجز بحرى بمركز إدفو شمال أسوان، إلى كشف أثرى هام بأسوان، لبعض الكتابات والنقوش المصرية القديمة، التى ترجح بأن تكون أول كتابات ونقوش للمصرى القديم.

وقال الأثرى نصر سلامة مدير عام آثار أسوان والنوبة بأسوان، إن الكشف سجل بداية الكتابة المصرية القديمة على الصخور التى تم العثور عليها، حيث يعد من أوائل الكتابات المصرية القديمة التى تم العثور عليها مؤخرا.

وأضاف أن الكشف عبارة عن كتابات هيروغليفية غير عادية في حجمها، حيث تعد أقدم الهيروغليفيات العملاقة من حيث الحجم وتعود لأكثر من ٥٢٠٠ عام.

وفى السياق أشاد محمد الإدريسى كبير مفتشى منطقة الكاب الأثرية بإدفو شمال أسوان، بجهود البعثة الأثرية التى توصلت إلى هذا الكشف، وهى تابعة لجامعة ييل الأمريكية والمتاحف الملكية للفن والتاريخ ببروكسل، برئاسة الدكتور جون دارنييل رئيس البعثة وأسامة عامر ومحمود سليم وأحمد بغدادى أعضاء البعثة، عن كشف أثرى هام لبعض الكتابات والنقوش المصرية القديمة.

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وأوضح أن أهمية هذا الكشف تؤكد أن تاريخ الكتابة في مصر يرجع إلى تاريخ أقدم مما كنا نعتقد، حيث إن حجم الكتابات المنقوشة على الصخر وانتظامها والتى تم العثور عليها فى الكشف دليل على تطور الكتابة في ذلك الوقت، لتصل إلى ذلك الشكل الذي نقشت عليه المعابد في مصر.

وتابع أن النقوش دلت أن المصري القديم قد اخترع نظام كتابته الخاصة به، والذى أخذ فى تطويره وتعميمه على كل مصر.

وأضاف أن من بين النقوش التى تم العثور عليها أيضا خلال الكشف "نقش لقطيع من الفيلة يعود لما بين الفترة من ٤٠٠٠-٣٥٠٠ قبل الميلاد"، ونقش لأحد الفيلة بداخله فيل صغير، في طريقة نادرة لا تصدّق في تمثيل أنثى حيوان حامل".