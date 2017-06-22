داعش يعدم 3 عراقيين بتهمة تهريب عائلات من غرب بغداد

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الخميس قيام تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بقتل ثلاثة مدنيين بتهمة تهريب عائلات من قضاء القائم 500 كم غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألماني، إن "تنظيم داعش قام باختطاف ثلاثة سائقين من منازلهم وإعدامهم بتهمة تهريب العائلات من قضاء القائم الذي يسيطر عليه التنظيم الى المناطق الخاضعة للقوات العسكرية عبر المناطق الصحراوية".

وأشار إلى أن "عناصر التنظيم ألقوا جثث القتلى في الشوارع ومنعوا ذويهم من دفنهم ،بحجة ارتدادهم عن أوامر الخلافة".

وسيطر عناصر داعش على قضاء القائم أقصى غرب العراق، في أواخر عام 2014،عشية سيطرتهم على أغلب المدن العراقية.

وعلى صعيد اخر قال المصدر إن" تنظيم داعش الذي يقبع في المنطقة الصحراوية أقدم على اطلاق قذائف الهاون وبشكل عشوائي على الاحياء السكنية في قضاء الرطبة 450 كم غرب بغداد، ما اسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم" .

وغالبا ما يستهدف تنظيم "داعش" مدينة الرطبة الواقعة على الطريق الدولي المؤدي إلى سورية والأردن والمملكة العربية السعودية.