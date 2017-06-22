استعدادا لعيد الفطر.. "بيطري كفرالشيخ": منع الإجازات وتجهيز 19 مجزرا

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور نشأت عبدالباري مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الخميس، منع إجازات الأطباء البيطريين، والعاملين بالمديرية، ورفع درجة الاستعدادات القصوى، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفقًا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحت خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه ضمن استعدادات المديرية لعيد الفطر المبارك، جرى صيانة السيارات التي بها ثلاجات، والمخصصة لنقل اللحوم من المجزر، لمحال الجزارة، وصيانة مياه الشرب والصرف الصحي، في المجازر الموجودة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى تجهيز المجازر الموجودة بمدن ومراكز المحافظة، وعددها 19 مجزرًا، بكامل مرافقها ومحتوياتها، والدفع بعدد من الأطباء البيطريين بهذه المجازر لمتابعة حالة العمل بها، وتخصيص طبيبًا بيطريًا يشارك مع مفتش تموين، ومراقب أغذية، في حملات التفتيش في الأسواق بنطاق المحافظة.

وقال مدير عام الطب البيطري، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه جرى افتتاح المعرض الدائم بغرب مدينة كفر الشيخ، بحضور المحافظ، وشمل طرح كميات كبيرة من اللحوم، والدواجن المجمدة، تحت إشراف الطب البيطري، لتفي احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الفطر.