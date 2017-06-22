القسام تدعو لوقف "المعارك الجانبية" للأمة والتركيز على مواجهة إسرائيل

غزة - (د ب أ):

دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" الإسلامية اليوم الخميس، إلى وقف "المعارك الجانبية" للأمة الإسلامية والتركيز على مواجهة إسرائيل.

وقال الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة ، في بيان مقتضب بمناسبة يوم (القدس) العالمي إنه "قد آن الأوان أن تتوقف الأمة عن معاركها الجانبية وتنطلق لمهمتها في استئصال السرطان الذي ينخر أوصالها، وهو الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أبو عبيدة أن "يوم القدس العالمي هو مناسبة لرصّ صفوف الأمة وتوحيد جهودها وتصحيح بوصلتها ليكون هدفها تحرير القدس وفلسطين وكنس المحتل".

وأكد أن "القضية التي يمكن أن تكون محور وحدة الأمة ومركز قوتها للنهوض من كبواتها هي قضية فلسطين والقدس، وهنا تكمن أهمية يوم القدس العالمي".

ويحيى الفلسطينيون اليوم العالمي للتضامن مع القدس الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام والذي يعارض احتلال إسرائيل للقدس.