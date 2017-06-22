فيديو| مرتضى لحازم إمام: «إنت بعت الزمالك.. لو دكر استقيل»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن حكم اعادة مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة «تاريخي»، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في تاريخ جميع أندية مصر يصدر حكم باعادة مباراة.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأبيض، أنه لم يطعن في أى عمل فني يخص كرة القدم، لكنه طعن على عقوبة وقعتها لجنة المسابقات، التي وصفها بالوهمية، معلقًا «لجنة المسابقات يترأسها راجل معندوش دم المفروض يستقيل إسمه عامر حسين».

وتابع، «المحكمة قالت عقوبة ظالمة يا حازم يا إمام، لو إنت دكر تستقيل يا أخي، إنت بعت تاريخ جدك وتاريخ أبوك عشان يشغلوك، شكلك إيه بعد ما بعتلي رسالة وقولتلي إنت غلطان، أنا ساكت علشان أبوك، بس إنت ظالم وبعت النادي».

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يذكر أن محكمة القضاء الإداري، قضت أول أمس الثلاثاء، بقبول دعوى رئيس القلعة البيضاء، بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، التي كان مقررًا إقامتها في أبريل الماضي، والتي رفض الفريق الأبيض المشاركة فيها.



