الأهلي يعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن النادي الأهلي، عن بدء الاختبارات في قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي خلال الفترة من السبت 8 يوليو وحتى الخميس 20 يوليو، وذلك حسبما أفاد الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الخميس.

ويبدأ بيع الاستمارات الخاصة بالاختبارات وقيمتها 10 جنيهات في فرعي النادي الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر ابتداء من 4 يوليو من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

وفيما يلي نستعرض مواعيد الاختبارات:

- من السبت 8 يوليو وحتى الاثنين 10 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.

- من الثلاثاء 11 يوليو، وحتى الخميس 13 يوليو تجرى اختبارات التصفية الأولى لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).

شاهد أيضا

- من السبت 15 يوليو وحتى الأحد 16 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد 2006 و2007 و2008 و2009.

- من الاثنين 17 يوليو وحتى الثلاثاء 18 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثانية لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).

- الأربعاء 19 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد 2006-2007-2008-2009.

- الخميس 20 يوليو تجرى اختبارات التصفية الثالثة لمواليد (1999ـ2000) (2001ـ2002) (2003ـ2004) (2005).