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بالفيديو.. شبانة لمذيع beIN SPORTS: «هعلمك إنت وأمثالك الإعلام»

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بالفيديو.. شبانة لمذيع beIN SPORTS: «هعلمك إنت وأمثالك الإعلام» بالفيديو.. شبانة لمذيع beIN SPORTS: «هعلمك إنت وأمثالك الإعلام»

التحرير

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فتح الإعلامي محمد شبانة، النار على هشام الخلصي مذيع قناة beIN SPORTS، قائلًا: «أنا هعلمك إنت وأمثالك في قناة الجزيرة الإعلام، يا مدعي الفضيلة».

وأضاف «شبانة»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة نغم FM، موجهًا سؤاله للخلصي، «هل ناقشت في يوم فساد محمد بن همام، هل ناقشت تحقيقات الفيفا في الرشاوي اللي قدمتها من قطر للحصول على تنظيم كأس العالم 2022، هل ناقشت تجنيس اللاعبين ومحو الهوية العربية القطرية ولا ما تقدرش».

وتابع، «إنت يا خلصي بتتكلم عن تاريخ النادي الأهلي، وتقول إن beIN SPORTS من صناع تاريخ الأهلي الحديث، في بعض الأحيان نسمع كلام عبيط ونضطر نرد عليه، قناتك كالقزم أمام النادي الأهلي العملاق».

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التحرير

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