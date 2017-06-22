دوره في «ظل الرئيس» ورأيه في «علا غانم».. 9 تصريحات جريئة لـ«خالد محمود»

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أحد النجوم المقلين في الظهور على الساحة الفنية، ورجوعه لشهر رمضان الجاري أحدث له تغييرا في مسيرته الفنية، هو الفنان خالد محمود، الذي حلّ ضيفا على برنامج "الخيمة"، أمس الأربعاء، الذي تقدمه الفنانة رانيا محمود ياسين عبر فضائية "LTC" وأدلى بمختلف التصريحات عن مشواره الفني وأدواره المختلفة في رمضان الحالي، وبعض آرائه في صناع السينما والدراما.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" في التقرير التالي أبرز ما قاله خالد محمود في الحلقة:

1- دور الضابط

سخر محمود من تكرار تجسيده دور "ضابط الشرطة" في عدة أعمال فنية قائلاً: "خلاص بقيت لواء أو حكمدار العاصمة"، مشيرا إلى أنه رفض بعض الأعمال الدرامية المعروضة عليه بسبب دور الضابط، منها عمل درامي يُعرض في رمضان الجاري رفض ذكر اسمه.

2- ظل الرئيس

كشف محمود الأسباب وراء قبوله القيام بدور الضابط في مسلسل "ظل الرئيس" على الرغم من أنه كان رافضا تكراره، قائلا إن هذا العمل كان أول بطولة مطلقة لأعز أصدقائه الفنان ياسر جلال، فكان لا بد أن يقف بجانبه جميع أصدقائه ومحبيه بالوسط، بالإضافة إلى أن الشركة المنتجة ومخرج العمل هو أحمد سمير فرج والمؤلف محمد إسماعيل أمين هم من شجعوه على قبول الدور، على الرغم من أنها أول تجربة للأخير في كتابة مسلسل، مشيدا به قائلاً: "إسماعيل أمين مع إنها أول تجربة ليه بس الراجل ده سابق عصره بكتير، بدليل إنه مجنن الناس على الفيسبوك، لدرجة إني شفت واحد من المشاهدين كاتب عليه أنا ابتديت أشك في أهلي بسبب المسلسل"، وتحدث عن دوره قائلاً: "أنا وياسر جلال والفنان محمود عبد المغني، إحنا التلاتة بنجسد أدوار ضباط بس على 3 محاور رئيسيين في المسلسل، كل واحد دوره مهم جدا، وخاصة عنصر التشويق بالعمل خلاني أتحمس للدور جدا".

3- ياسر جلال

تحدث محمود عن الفنان ياسر جلال مشيدا بموهبته، وأضاف قائلاً: "تفوق على نفسه في ظل الرئيس"، لافتاً إلى أن جلال يرفض تماما العيش في حالة النجم وأنه بطل المسلسل.

4- الفنانون الشباب

أشاد محمود بظاهرة تصعيد الفنانين الشباب التي تشهدها الأعمال الفنية حاليا، قائلاً إن بعض الشركات المنتجة والمخرجين والمؤلفين رأوا أن هناك بعض النجوم ظُلمت بالوسط الفني، مضيفاً: "عندهم مواهب وطاقات عايزين اللي يفجرها، ولذلك راهنوا عليهم، وابتدوا ذلك مع الفنان طارق لطفي منذ عامين حتى نجحت التجربة، وتاني واحد ياسر جلال ونجحت أيضا".

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5- يتربى في عزو

عن دوره في مسلسل "يتربى في عزو" قال: "دوري رسام تشكيلي بوهيمي، وانا ماكنتش باعرف أرسم، واضطريت آخد كورسات رسم مع أخويا عمرو لأنه رسام أصلاً وله لوحات، وهو اللي اقترح علي اللبس اللي ألبسه في الشخصية وأعجب به جدا الفنان يحيى الفخراني"، وأشاد بالأخير قائلاً: "الفخراني من أساطير مصر في التمثيل، كنت باحب أتفرج عليه من ورا الكواليس واتعلمت منه كتير لعملي معه في أكثر من عمل فني منها مسرحية جوازة طلياني".

6- علا غانم

قال خالد محمود للفنانة علا غانم بعد مداخلتها الهاتفية بالبرنامج: "إنتي تميزتي في المسلسل ده وعملتي دور الناس كلها أشادت به".

7- شركات الإنتاج

هاجم محمود بعض شركات الإنتاج بسبب سياساتها الخاطئة، وتوجيه بعض نجوم السينما إلى الدراما وفشلهم الملحوظ في ذلك، قائلاً: "الكارثة إنك ممكن تلاقي نجم مانجحش في مسلسل ما، وبالرغم من كده تلاقي عقده إتجدد للموسم الجديد".

8- عرايس خشب



أعرب خالد محمود عن صدمته في وجود عمل فني له آخر في شهر رمضان الجاري غير مسلسل "ظل الرئيس"، وأضاف قائلاً: "فيه بنت صحفية سألتني عن دوري في مسلسل اسمه عرايس خشب، رديت عليها إني ماعنديش مسلسل بالاسم ده، لكنها أكدت عليا إنه معروض على شاشات التليفزيون في رمضان"، مشيرا إلى أنه تذكر دوره في هذا المسلسل الذي تغير اسمه 3 مرات من "كش ملك"، ثم "عرايس ماريونيت"، إلى "عرايس خشب"، وأضاف قائلاً: "أنا وكل صناع المسلسل إتفاجئنا بتغيير اسمه ونزوله في رمضان فجأة"، وأرجع الخطأ الفني وراء ذلك للشركة المنتجة "صوت القاهرة" قائلاً: "على الرغم من إنها شركة كبيرة وليها اسم حتى ماعملتش دعاية للمسلسل ولا نوهت لأبطاله إنه هينزل في رمضان".

9- إيهاب فهمي

وجّه حديثه للفنان إيهاب فهمي قائلاً: "إيهاب من الفنانين اللي المفروض في الموسم الرمضاني القادم لازم يبقى بطل عمل"، لافتا إلى إنسانيته الفائقة غير أنه فنان موهوب.