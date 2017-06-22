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الحكومة توقع اتفاقية لإنشاء كلية مصرية -كورية للتعليم الفني في بني سويف

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مصراوي Masrawy

توقع اتفاقية لإنشاء كلية مصرية -كورية للتعليم الفني في بني سويف

02:56 م الخميس 22 يونيو 2017

الحكومة توقع اتفاقية لإنشاء كلية مصرية -كورية للتعليم الفني في بني سويف

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع السفير سونجو يون، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة منحة لإنشاء كلية مصرية كورية للتعليم الفني بمحافظة بني سويف بقيمة 6 مليون دولار، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضحت نصر، أن الاتفاقية عبارة عن منحة من الجانب الكوري لإنشاء كلية للتعليم الفني لصالح وزارة التعليم العالي لتزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى، ولتنمية المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيضمن توافق جودة التعليم مع المعايير العالمية للجودة وسيقوم بمنح شهادات معتمدة للطلاب.

وأشادت الوزيرة، بالتعاون المثمر مع الجانب الكوري، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ضمن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى كوريا الجنوبية العام الماضي، والتي كان لها أثر كبير في دعم العلاقات بين البلدين في مجالات تنموية، مما ساهم في الوصول إلى توقيع هذه الاتفاقية.

وذكرت الوزيرة، أن مدة هذا المشروع 7 سنوات حتى 2022، وأهدافه هي تطوير البرامج الأكاديمية وبرامج تطوير المهارات لتحسين فرص توظيف الطلاب المقيدين والخريجين، ودعم عملية التعليم والتعلم وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في الكلية التكنولوجية، وتحسين المعرفة والمهارات العملية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن دعوة للتدريب في كوريا فيما يتعلق بالتعليم المهني بوزارة التعليم العالي ولأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى إرسال الخبراء الأكفاء من كوريا إلى ليكونوا مسؤولين عن إدارة المشروع، جنبا إلى جنب الخبراء المصريين.

من جانبه، قدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، شكره وتقديره للوزيرة، على توفير تلك المنحة للمساهمة في تطوير التعليم، مشيرا إلى أن المشروع يعمل على التأكد من أن جودة العملية التعليمية تتماشى وتتوافق مع معايير الامتياز العالمية للاعتماد.
وأكد السفير الكورى على حرص بلاده على دعم مصر وأن هناك الكثير من أوجه التعاون بين مصر وكوريا.

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