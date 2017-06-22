"التنمية المحلية" رفع حالة الاستعداد القصوى في المحافظات خلال العيد

كتبت- ندى الخولي:

صرح هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بأن جميع المحافظات أعلنت حالة الطوارئ بجميع المرافق والخدمات وتم تشكيل غرف عمليات بدواوين عموم المحافظات وألغيت الإجازات للقيادات المحلية وكافة المسئولين عن الخدمات لتلقي أية شكاوى من المواطنين عن أي قصور في أجهزة الخدمات وذلك خلال أجازة عيد الفطر.

وذكر بيان صحفي، أن وزارة التنمية المحلية طلبت من المحافظين تشكيل فرق صيانة سريعة على مدار الساعة لسرعة إصلاح أية أعطال تتعلق بشكاوى المواطنين عن المياه والصرف الصحي والكهرباء خلال عطلة عيد الفطر.

وأكد الوزير، على تكثيف أعمال النظافة خاصة في الساحات المخصصة لصلاة عيد الفطر، وحول المساجد في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها بالإضافة إلى مراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق بكافة المراكز والمدن بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن غرفة العمليات بالوزارة تقوم بمتابعة عمل أجهزة المرافق والهيئات الخدمية بالمحافظات طوال أيام عيد الفطر المبارك، على مدى 24 ساعة يوميًّا.

وأوضح الشريف، أنه تم التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لوضع الخطط اللازمة لضمان سيولة المرور بالميادين والشوارع الرئيسية.

وقال إن المحافظات تتابع انتظام العمل في مواقف السرفيس وتعزيز خطوط النقل الداخلي التي تشرف علي تشغيلها خاصة التي تعمل بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة.

"كما تقرر تكثيف الحملات المرورية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتشديد الرقابة على المخابز وطرح كميات إضافية من الدقيق ورفع حالة الاستعداد لأجهزة هيئات النظافة بالمحافظات ومتابعة استعدادات الحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر" -بحسب البيان.