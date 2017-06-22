إحالة قضية "احتكار الدواء" إلى لجنة من الخبراء

كتب -محمود السعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة ضد 13 من رؤساء شركات الأدوية المتهمين في قضية احتكار الدواء، إلى لجنة من الخبراء.

وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو في حالة عدم سداد أمانة الخبير، وجلسة 28 سبتمبر في حالة السداد، وذلك لإيداع تقريرها حول الغرامة الملائمة.

وطلب دفاع الشركات المتهمة بالقضية، في الجلسة الماضية، باعتبار المتغيبين من المدعين بالحق المدني متنازلين عن الدعوى المدنية، وإحالة الدعوى إلى لجنة من الخبراء ملتمسا البراءة للمدعى عليهم.

كما طلب أحد المدعين بالحق المدني، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وإلزامهم بدفع غرامة 300 مليون جنيه مشيرا إلى أن شركات الأدوية المتهمة تتلاعب بما يقرب من 40 مليار جنيه، وهو حجم سوق الدواء سنويا.