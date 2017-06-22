الداخلية: ضبط 1400 قضية مخدرات و1600 متهمًا خلال ١٥ يومًا

كتب - علاء عمران:

نجح ‏‫قطاع الأمن الاجتماعي، من ضبط العديد من القضايا خلال ١٥ يوما، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بضبط (10916) قضية متنوعة، وإدارة شرطة الرعاية اللاحقة عن تقديم مساعدات لعدد (2011) من المفرج عنهم وأسر المسجونين خلال خمسة عشر يومًا

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة- منه اليوم الخميس، إنه في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة، فقد اضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأضاف البيان، بأنه قد أسفرت الجهود خلال الفترة من 4 حتى 18 يونيو الجاري عن ضبط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1432 ) قضية " إتجار وتعاطي في المواد المخدرة "بلغ عدد المتهمين فيها (1609) متهمًا، وعدد (13150715) قرص مخدر مختلف الأنواع، وعدد (161983 قرص، 4 أمبول ) من العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و (11 طبنجة، 18 بندقية خرطوش، 14 بندقية آلية، 79 فرد خرطوش، 6 فرد روسي، بندقية ألماني، بندقية آلي انفيلد، 155 قطعة سلاح أبيض، 875 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 7 خزائن أسلحة نارية).

كما قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث وأقسامها الجغرافية بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة الذي يستهدف حماية الطفولة والأمومة وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتطبيق الحاسم لقانون الطفل ومكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالأطفال واستغلالهم وإفسادهم وضبط مرتكبيها وكذا مكافحة ظاهرة أطفال الشوارع، وأسفرت جهودها عن ضبط (9484) قضية متعلقة بالأحداث.

وأوضح البيان، بأن إدارة شرطة الرعاية اللاحقة قامت وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن بتقديم مساعدات للمفرج عنهم من السجون وكذا أسر المسجونين بلغت (2011) عبارة عن مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة في العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة في الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان، أنه جاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وتقديم المساعدات لأسر المسجونين والمفرج عنهم.