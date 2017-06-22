"القومي للمرأة": تخصيص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش خلال عيد الفطر

كتبت - هاجر حسني:

أعلن المجلس القومي للمرأة، الخميس، عن تخصيص غرفة عمليات بمكتب شكاوى المرأة تعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مهمتها تلقي شكاوى التحرش التي تتعرض له النساء والفتيات.

وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس في بيان صحفي، إن محامين مكتب شكاوى المرأة سيتواجدون ميدانيًا برفقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش في أيام العيد بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

وأكدت مرسي، أن مكتب شكاوى المرأة يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية من خلال محامين متخصصين وأخصائيين اجتماعيين للسيدات والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر "15115 - 01007525600"، وعبر البريد الإلكتروني "omb.office@yahoo.com".